Esnaf Temsilcileri Halkbank'ın Faiz Artışına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Esnaf Temsilcileri Halkbank'ın Faiz Artışına Tepki Gösterdi

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Halkbank aracılığıyla Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından esnafa verilen kredi faizinin artırılmasına İzmir'de esnaf temsilcileri tepki gösterdi. Esnaf, faiz artışının işlerini olumsuz etkilediğini ve faizlerin geri çekilmesini istedi.

17.05.2024 10:30
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Halkbank aracılığıyla Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından esnafa verilen kredi faizinin artırılmasına İzmir'de esnaf temsilcileri tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansına konuşan esnaf temsilcileri, faiz artışı nedeniyle daha önce kullandıkları kredi taksitlerinin de arttığını belirterek, faiz kararının geri alınmasını istedi. İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, "Esnaf bir çığlık halinde isyan ediyor. Bu faiz herkesi isyan noktasına getirdi. Böyle bir şeyin olması sosyal patlamalara neden olacak" dedi.

Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredi faizlerinin artırılmasından esnafın memnun olmadığın belirten İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, "Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nden kredi kullanan esnafımız kesinlikle bundan memnun değiller. Çünkü yıllık 7,5 faizle almış olduğu krediler şu anda yüzde 29'a geldi. Tabii biz değişken faiz olarak imzalar attık. Esnaf almış olduğu kredilerle iş yerini genişletti, büyüttü veyahut masraf etti. Hele hele yeni alanlar bu faizin yüksekliğinden dolayı sıkıntı yaşıyorlar. Mesela benim 5 bin 600 lira öderken bu ay 7 bin 900 lira ödemek zorunda kalıyorum. Yani bin 800 lira küsur bir fark var. Zaten ekonominin bozukluğundan dolayı iş yapamaz durumda küçük esnaflar. Bundan dolayı mağduruz. Mağdur olan küçük esnaf çok var" dedi.

"FAİZLER GERİ ÇEKİLSİN"

Anayasanın "Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır" şeklindeki 173'üncü maddesini hatırlatarak sözlerini sürdüren Kırdı, "Biz küçük esnaflar işletmelerimizde almış olduğumuz esnaf kredileriyle döndürüyoruz işimizi. Bu ayrı bir yük getirdi. Zaten işler sıkıntılı. Yani ekonominin bozukluğunu esnafın üstünden gidermeleri mümkün değil. Devletimizin küçük esnafa destek olması lazım. Bu faiz oranlarının bir an önce geri çekilmesini istiyoruz. Yoksa çok esnaf, iş yerini kapatmak zorunda kalacak. İşsizler ordusuna daha da işsizler katılacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ESNAFIN ARTIK HAREKETE EDECEK DURUMU KALMADI"

Esnaf kefalet kredi faizlerinin arttırılmasının müşteriye yansıyacağını vurgulayan Kırdı, "İş yerlerimizde zam yapma zorunluluğumuz doğuyor. Zam yaptığımız zaman da işlerimiz azalıyor. Çünkü biz küçük paralarla işimizi döndüren evimize iş yerimizden ekmek götüren insanlarız. Bu anlamda çok mağduruz. Bu mağduriyetimizin bir an önce görevliler tarafından, devletimiz tarafından geriye çekilmesi lazım. Çünkü esnafın artık harekete edecek durumu kalmadı. Zaten kiralarla ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları, mal sahipleriyle devamlı yaşıyoruz. Bu anlamda yanımızdaki çalışan insanlar da zor durumda kalıyorlar. Ne yapacağız? Üç işçi çalıştırıyorsak birini çıkararak iki işçi ile çalışmaya ve iş yerimizi devam ettirmek zorundayız. ya da bu işletmeleri kapatacağız" ifadelerini kullandı.

"ESNAF BİR ÇIĞLIK HALİNDE İSYAN EDİYOR"

İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı da "Tebligatlar Halk Bankası'ndan geldiğinden beri esnaf bir çığlık halinde isyan ediyor. Bu büyük bir sosyal patlamaya neden olacak. Bu karardan derhal vazgeçilmesi gerekiyor. Eğer bu karardan vazgeçilmezse... Çünkü esnaf zaten ihtiyacı olduğu için kredi kullandı. Bu kullandığı kredinin tekrar faizini almak demek oluyor. Biz onu kullandık, işimize yatırdık para kazanmak için. Sermayeye muhtacız zaten, kısıtlı sermayemiz var. Siz bu harcadığımız paranın faizini tekrar istiyorsunuz. Bu faiz herkesi isyan noktasına getirdi. Böyle bir şeyin olması sosyal patlamalara neden olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı Röportaj

- İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı Röportaj

Esnaf Temsilcileri Halkbank\'ın Faiz Artışına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Esnaf Temsilcileri Halkbank'ın Faiz Artışına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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