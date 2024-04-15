İzmir'de halk ekmek fiyatı düştü - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de halk ekmek fiyatı düştü

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla halk ekmeğin fiyatı 7 TL'den 5 TL'ye indirildi. Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, kentteki büfelerde satışa sunulacak.

15.04.2024 15:50  Güncelleme: 15:55
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İzmir'de halk ekmek 7 TL'den 5 TL'ye düştü

İZMİR - İzmir'de 7 TL'den satışa sunulan halk ekmeğin fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatı ile 5 TL'ye indirildi. Başkan Tugay, "Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sözünü verdiği Halk Ekmek'te fiyat indirimi vaadini gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 7 TL'den satışa sunulan ekmeği 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'den İzmirlilerle buluşturacak. Yapılan fiyat indirimi ile ilgili konuşan Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar alım gücünü azalttı ve vatandaşlarımızı maddi olarak sıkıntıya düşürdü. Bu zorlukları bir nebze olsun azaltarak bütçeleri rahatlatmak ve sofraların vazgeçilmezi ekmeği almakta zorlanan vatandaşımıza kolaylık sağlamak üzere Halk Ekmek'te fiyatları geri çektik. Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacak, her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

İzmir\'de halk ekmek fiyatı düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de halk ekmek fiyatı düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de halk ekmek fiyatı düştü - Son Dakika
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