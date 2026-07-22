İzmir'de Jeotermal Sera Yatırımları Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Jeotermal Sera Yatırımları Başladı

İzmir\'de Jeotermal Sera Yatırımları Başladı
22.07.2026 11:06
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Dikili OTB'de ilk ruhsatlar yatırımcılara teslim edildi, tarımda dönüşüm hedefleniyor.

İzmir'de tarımın dönüşümüne önemli katkılar sağlayacak İzmir Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (Dikili OTB) ilk ruhsatlar düzenlenerek yatırımcılara teslim edildi. Yatırımcıların belirlenen yasal süre içerisinde projelerini tamamlamasının ardından, bölgede hızla üretime başlanması hedefleniyor.

Avrupa'nın en büyük jeotermal ısıtmalı sera organize tarım bölgelerinden biri olarak hayata geçirilen Dikili OTB'de, altyapı yatırımları planlanan takvim doğrultusunda devam ederken, yatırımcıların üretim hazırlıklarını başlatmalarına imkan sağlayacak ruhsatlandırma süreçleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Çakan: "Önemli bir dönüm noktası"

İlk ruhsatların yatırımcılara teslim edilmesinin proje açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Bugün bölgemiz adına son derece anlamlı ve gurur verici bir gelişmeyi hep birlikte yaşıyoruz. İlk ruhsatlarımızı yatırımcılarımıza teslim ederek, uzun süredir büyük bir özveriyle yürüttüğümüz çalışmaların somut sonuçlarını görmeye başladık. Ruhsatlarını alan tüm yatırımcılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Yumaklı'dan "vizyon" vurgusu

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'nin, yalnızca yatırımcısına kazanç sağlayan bir üretim alanı değil; aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğine, ihracatına, istihdamına ve sürdürülebilir tarım hedeflerine katkı sunacak örnek bir kalkınma projesi olduğuna dikkat çeken Çakan sözlerine şöyle devam etti: "T.C. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Dikili Jeotermal Kaynaklı Sera OTB ile tarımda yeni bir dönem başladığını sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurdu. Sayın Bakanımız, bölgemizin Türkiye'nin tarımsal üretim vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirterek, projenin modern teknolojiyi, kaynak verimliliğini ve yenilenebilir enerji altyapısını aynı çatı altında buluşturacağını ifade etti. Bu vesileyle başta Sayın Bakanımız olmak üzere projemize emek veren herkese, tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB hakkında:

Yaklaşık 3 milyon metrekarelik entegre üretim ve sanayi alanı üzerine kurulan proje; jeotermal ve güneş enerjisine dayalı çevreci altyapısı, yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretim kapasitesi ile 3 bin 500 kişilik istihdam potansiyeli sayesinde hem bölgesel kalkınmaya hem de Türkiye'nin tarımsal üretim gücüne önemli katkılar sunacak.

Yüksek teknolojiye dayalı sera üretimini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla destekleyen Dikili Jeotermal Kaynaklı Sera OTB, kaynakların etkin kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda örnek bir yatırım olarak öne çıkıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Jeotermal Sera Yatırımları Başladı - Son Dakika

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