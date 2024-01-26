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İzmir'de Sevgililer Günü öncesi kesme çiçek hasadı yoğunlaşıyor - Son Dakika
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İzmir'de Sevgililer Günü öncesi kesme çiçek hasadı yoğunlaşıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan kesme çiçek üretim merkezinde, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor. İzmir, gül ve kasımpatı türlerinde birinciliği elinde tutarken, lilyum, gerbera ve lisianthus üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Ülke genelindeki yıllık gül üretiminin 25 milyon adedini gerçekleştiren İzmirli üreticiler, kış ve yaz mevsimlerinde iki hasat yapıyor. Kesilen çiçekler, mezatta satıldıktan sonra iç pazarda talebi karşılamasının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. Menderes ilçesindeki kesme çiçek üretimi, yaklaşık 400 üreticiye gelir sağlarken, 2 bin kişiye de istihdam olanağı sunuyor. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye'nin sözleşmeli tarım modeliyle planlı üretime geçeceğini belirterek, kesme çiçek ve dış mekan süs bitkileri üretiminde bu sistemi hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

İzmir\'de Sevgililer Günü öncesi kesme çiçek hasadı yoğunlaşıyor
26.01.2024 - 11:11,
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Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'in Menderes ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor.

Verimli tarım topraklarına sahip İzmir, kesme çiçek üretiminde de öne çıkıyor. Lilyum, gerbera, lisianthus üretiminde ikinci sırada yer alan kent, gül ve kasımpatı türlerinde ise birinciliği elinde tutuyor.

Sevgiliye kırmızı gül alınmasıyla özdeşleşen 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, gül üretim lideri İzmir'de hasat yoğun olarak devam ediyor.

Ülke genelindeki 100 milyon adet civarındaki yıllık gül üretiminin 25 milyona yakınını gerçekleştiren İzmirli üreticiler, kış ve yaz mevsimi olarak yılda iki hasat yapıyor.

Kışlık üretilen güllerin tamamına yakını Sevgililer Günü'ne az bir süre kala piyasaya sürülüyor. Yazlık üretim ise nisan ayı başından kasım sonuna kadar devam ediyor.

Hasat için sabah saatlerinde seraya giren üreticiler, öğleden sonraya kadar çiçek kesiyor. Kesilen çiçekler mezatta satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanındaki müşterilere ulaşıyor. Güller, iç pazardaki talebi karşılamasının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Kesme çiçek, üretim üssü Menderes ilçesinde yaklaşık 400 üreticiye gelir, 2 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

"Sözleşmeli, planlı üretime geçmeye çalışıyoruz"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, Menderes ilçesinde örtü altında yapılan kesme çiçek üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Kentteki iklim yapısının kış aylarında herhangi bir ısıtmaya gerek kalmaksızın üretimi mümkün kıldığına değinen Şahin, bunun üretici için avantaj olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sözleşmeli tarım modeliyle planlı üretime geçeceğini aktaran Şahin, "Bu konuya en kolay dahil edeceklerimizden biri de kesme çiçek ve dış mekan süs bitkileri. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte kimin nerede, neyi, ne kadar üretebileceğini ve kime satacağını bir sözleşmeye bağlı kalarak hareket edeceği bir sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Belirlemiş olduğumuz bu ihtiyaçlar çerçevesinde üretimi planlayacağız. Bu aslında Türk tarımında bir devrim niteliğini taşıyor. Çok kısa bir sürede hayata geçecek." diye konuştu.

Gülün tanesi 7,5-10 lira

Menderes'te 10 yıldır gül üretimi yapan Eyüp Çalık da 1 dönümde 800-1000 demet kırmızı gül yetiştiğini anlattı.

Sevgililer Günü hazırlığına kasım ayında başladıklarını ifade eden Çalık, "Ekim ayında budamalarını, bakımını yapıyoruz, ilaç ve gübresi derken bu vaziyete geliyor. Ocak ayının 20'lerinde Sevgililer Günü için yoğun bir hasat dönemine başlıyoruz." dedi.

Bu yıl yağışlı gün sayısının fazla olduğunu, güllerde nem nedeniyle kara leke olmaması için ilaç ve gübre kullanmak zorunda kaldıklarını kaydeden Çalık, günlük kestikleri çiçekleri satışa hazır hale getirip mezata götürdüklerini söyledi.

Çalık, içinde 20 adet gülün olduğun demetlerin üreticide kalitesine göre 150-200 liraya satıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Sevgililer Günü öncesi kesme çiçek hasadı yoğunlaşıyor - Son Dakika


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