İzmir'de tarıma zararlı böcekleri anında bildirecek proje hayata geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de tarıma zararlı böcekleri anında bildirecek proje hayata geçirildi

24.02.2022 16:33
İzmir'de tarıma zararlı böcekleri anında bildirecek proje hayata geçirildi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım alanlarında zararlı böceklerin yoğunluğunu teknik personele anında gönderecek projeyi tanıttı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım alanlarında zararlı böceklerin yoğunluğunu teknik personele anında gönderecek projeyi tanıttı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, proje tanıtım toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, tarımın alternatifsiz ve vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirtti.

Tarım alanlarına yapılan her yatırımın karşılığını fazlasıyla bulduğunu aktaran Özen, "1 yıllık hazırlığının ardından çok iyi bir çalışma ortaya çıktı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu proje aslında bir başlangıç. Tarımda teknoloji kullanımının artması ve akıllı tarım teknolojilerinin hayata geçmesi artık kaçınılmaz. Birçok alanda ülkeye model projeler gerçekleştiren İzmir'de başlayan bu projenin, ilk önce İzmir'in tamamında daha sonra da ülkemizde yaygınlaşmasını umut ediyoruz. Bu projede kullanacağımız cihazların ve yazılımın da tamamen yerli ve milli yazılımcılarımız tarafından geliştirilmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağı." diye konuştu.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu da tarımsal alanlarda hastalık ve zararlıları tespit etmek için 30 ilçede teknik elemanların sürekli arazide olduğunu kaydetti.

Teknik personelin araziye çıkmadan istenilen aralıklarda anlık olarak ana zararlı yoğunluğunu ve takibini cep telefonuna yüklediği mobil uygulama ve web tabanı üzerinden görebileceğini aktaran Altunoğlu, bu sayede ekonomik zarar eşiği sürecinin anlık takip edilerek mücadelenin zamanında yapılmasının sağlanacağını anlattı.

Altunoğlu, projenin önce "İyi Tarım Uygulamaları" yapan alanlarda gerçekleştirileceği belirtti.

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Türkiye, Tarım, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de tarıma zararlı böcekleri anında bildirecek proje hayata geçirildi - Son Dakika


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