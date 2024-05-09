İzmir'de açılan Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı (WENERGY) - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de açılan Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı (WENERGY)

İzmir\'de açılan Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı (WENERGY)

İzmir Büyükşehir Belediyesi fuarcılık iştiraki İZFAŞ ile BİFAŞ ve EFOR fuarcılık şirketleri işbirliğiyle düzenlenen WENERGY Fuarı, yenilenebilir enerji sektörünü bir araya getirdi. Fuarda, enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik ve AR-GE firmaları, otomotiv sektörü, elektrikli araçlar, şarj ekipmanları, enerji depolama firmaları, e-mobilite kuruluşları ve lojistik firmalarının yeni ürün ve teknolojileri sergilendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeline dikkat çekerek, yatırım olanaklarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise enerji arz güvenliğinin milli bir mesele haline geldiğini ve ülkelerin yenilenebilir enerji kapasitelerini artırmaya odaklandığını vurguladı. Fuar, 11 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

09.05.2024 15:07  Güncelleme: 15:13
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İzmir'de açılan Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı (WENERGY), yenilenebilir enerji sektörünü bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi fuarcılık iştiraki İZFAŞ ile BİFAŞ ve EFOR fuarcılık şirketleri işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen WENERGY Fuarı, Fuarİzmir'de kapılarını açtı.

Enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik ve AR-GE firmaları, otomotiv sektörü, elektrikli araçlar, şarj ekipmanları, enerji depolama firmaları, e-mobilite kuruluşları ve lojistik firmalarının yeni ürün ve teknolojilerini sergilediği fuara 300'ü aşkın sektör paydaşının katıldığı belirtildi.

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeline işaret etti.

Jeotermal kaynaklar açısından da İzmir'in yatırım olanaklarının büyük olduğunu aktaran Tugay, "Dünyada pek çok ülkenin sahibi olmadığı kaynaklara sahip olmayı şans olarak görmeli ve yatırım seçeneklerini de ayrıca değerlendirmeliyiz." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da yeni dünya düzeninde enerji arz güvenliğinin milli bir meseleye dönüştüğünü, tüm ülkelerin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya odaklandığını dile getirdi.

Fuar, 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de açılan Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı (WENERGY) - Son Dakika

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