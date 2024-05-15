İzmir'de Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi Yapıldı

İzmir\'de Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi Yapıldı

İzmir, WENERGY-Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'na ikinci kez ev sahipliği yaparken, yerli-yabancı sektör paydaşlarını, uluslararası alıcı ve yatırımcıları buluşturan fuarı yerli-yabancı toplam 8 bin 954 kişi ziyaret etti. Fuarla birlikte düzenlenen kongrede de sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler, iş insanı ve enerji dünyası temsilcilerinin konuşmacı olduğu 22 oturum gerçekleştirildi.

15.05.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
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İzmir, WENERGY-Temiz Enerji Teknolojileri Fuarına ikinci kez ev sahipliği yaparken, yerli-yabancı sektör paydaşlarını, uluslararası alıcı ve yatırımcıları buluşturan fuarı yerli-yabancı toplam 8 bin 954 kişi ziyaret etti. Fuarla birlikte düzenlenen kongrede de sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler, iş insanı ve enerji dünyası temsilcilerinin konuşmacı olduğu 22 oturum gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen WENERGY-2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, temiz enerji sektöründe; kamu, yatırımcı, sanayici ve tedarikçiyi bir araya getirdi. WENERGY Expo'yu, Türkiye'nin 36 ilinden 7 bin 326'sı yerli ve 40 ülkeden bin 628'i yabancı olmak üzere toplam 8 bin 954 sektör profesyoneli ziyaret etti. Fuarda; başta rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları yer aldı. Enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik ve Ar-Ge firmaları, otomotiv sektörü, elektrikli araçlar, şarj ekipmanları, enerji depolama firmaları, e-mobilite kuruluşları ve lojistik başta olmak üzere enerjiyle ilgili en güçlü üretici firmalar, inovatif ürün ve teknolojilerini sergiledi. WENERGY Expo'da UR-GE Projesi kapsamında, Almanya'dan İtalya'ya, Portekiz'den Orta Doğu ülkelerine kadar 20 ülkeden çok sayıda sektör profesyoneli yabancı alıcı da 200'ün üzerinde ikili görüşmede firmalarla bir araya geldi. Birçok iş anlaşmasına imza atılan fuara katılan firmaların temsilcileri de, WENERGY Expo'dan memnuniyetini dile getirdi.

Öte yandan, WENERGY Expo ile eş zamanlı olarak yapılan kongrede de 22 oturum gerçekleşti. Programlarda, alanında lider ve ilham veren konuşmacılar, enerji dönüşümünden yenilebilir enerji kullanımına, iklim değişikliğinden elektrikli araçlara kadar pek çok konu başlığında bilgi ve birikimlerini paylaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi Yapıldı - Son Dakika

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