İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretleri Artıyor

İzmir\'de Toplu Ulaşım Ücretleri Artıyor
16.08.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 1 Eylül'den itibaren toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı, 90 dakika aktarma uygulaması kaldırıldı.

İZMİR'de 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulaması ise kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılmasına yönelik madde kabul edildi. Ayrıca 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam kararı alındı. Bu kapsamda, tam biniş ücreti 25 TL'den 30 TL'ye, öğrenci ücreti 10 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı. Öğretmen binişi 17,72 TL'den 20 TL'ye, 60 yaş üstü biniş ücreti 20 TL'den 25 TL'ye yükseltildi. Aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL'den 6,34 TL'ye çıktı. 90 dakika uygulaması ise değişmedi. Buna göre; ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olacak.

İZMİRİM KART GEÇERLİ

Yeni düzenlemeye göre; İzmirim Kart, İZBAN yeni bir sistem kurana kadar geçerli olacağı bildirildi. Yolcular yalnızca belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi. Diğer ulaşım araçlarında ise mevcut sistem devam edeceği kaydedildi. Öte yandan, Halk Taşıt uygulaması da İZBAN dışındaki ulaşım sistemlerinde devam ediyor. Karara göre; her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında, biniş ücretinin yüzde 50 indirimli olarak uygulanması sürecek. Bu saatlerde yeni tarife üzerinden tam biniş 15 TL, öğrenci 7,5 TL, öğretmen 10 TL, 60 yaş üstü 12,5 TL olacak.

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Murat Ongun’un bacanağı da gözaltına alındı Murat Ongun'un bacanağı da gözaltına alındı
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 13:50:20. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.