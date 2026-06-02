İzmir\'de Yeni OSB Projeleri Başlatıldı

Kacır, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Termal Çamur Kurutma Tesisi ile Hizmet Binaları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İzmir'e yeni projeler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Açılışı yapılan tesisin 172 milyon lira yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu ifade eden Kacır, tesisin, üretim altyapısını güçlendireceğini, çevreye duyarlı sanayi anlayışını destekleyeceğini ve atık yönetiminde verimliliği artıracağını aktardı.

Bakan Kacır, çeyrek asra, yüz yıla bedel başarılar sığdırdıklarını, ülkeyi küresel fırtınalara karşı korunaklı, üretim altyapısı sağlam bir liman haline getirdiklerini belirterek, "Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasında taşıdık. Üstelik tüm bu kazanımları küresel ölçekte kırılganlıkların derinleştiği bir dönemde, çatışma ve savaşların gölgesinde gerçekleştirdik." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sanayiyi daha da ileriye taşımakta kararlı olduklarını dile getiren Kacır, organize sanayi bölgelerini yurdun her köşesine yaymayı, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşımak için öncelikli olarak gördüklerini anlattı.

Bu anlayış doğrultusunda OSB'lerin sayılarının arttığını vurgulayan Kacır, "2002'den bu yana OSB'lerimizin sayısını 191'den 373'e, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 60 bin 800'e, çalışan sayısını ise 415 binden 2,7 milyona yükselttik." bilgisini paylaştı.

İzmir'in, Türkiye Yüzyılı hedefine en güçlü katkıyı sunan şehirlerin başında geldiğini aktaran Kacır, "Son 23 yılda şehrimizdeki planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için 4 OSB'yi daha şehrimize kazandırdık. OSB'lerin sayısını 14'e çıkardık. OSB'lerimizde 97 bin ilave istihdam oluşturduk." ifadesini kullandı.

Kacır, kentte 5 endüstri bölgesi, 6 teknopark, 103 AR-GE merkezi ve 28 tasarım merkezi bulunduğunu, KOBİ'lere de KOSGEB aracılığıyla 15,4 milyar liralık destek sağlandığını dile getirdi.

Kentteki yatırım teşviklerine değinen Kacır, şunları kaydetti:

"Yatırım teşvik sistemimizle, şehrimizde gerçekleşecek 1,2 trilyon lira yatırımın ve 188 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle ilimizde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını, yatırımın organize sanayi bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda 1 yıl boyunca bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz."

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı

Yeni teşvik sistemiyle şehirlerin potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kacır, "Yüzer deniz üstü rüzgar türbini platformu üretim tesisi ile sürdürülebilir havacılık yakıtı için bitkisel atık yağdan ham madde üretimi yatırımları için toplam 27 milyar liralık yatırım projesini destekleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir'de aktarma elemanlarının üretimi, deniz ürünleri kaynaklı fonksiyonel gıda maddeleri üretimi, Küçük Menderes Havzası ilçelerinde doğa temelli turizm ve nitelikli kültür endüstrisi yatırımları alanlarında hayata geçirilecek toplam 11,5 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 46 proje başvurusu aldık. Bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız."

Kacır, İzmir Kalkınma Ajansı aracılığıyla İzmir'de yürütülen 703 kalkınma projesine 6 milyar 900 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.

"Milli Teknoloji Atölyeleri kurulacak"

Bakan Kacır, "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ege Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerimizin uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına da hazırlanacağı Milli Teknoloji Atölyelerimizi kuracağız." dedi.

Bu atölyelerde fikirlerin projeye dönüşeceğini dile getiren Kacır, "Gençlerimiz, TÜBİTAK'ın 30 milyon liralık desteğiyle hayata geçecek bu atölyelerde tasarımdan üretime, yapay zeka uygulamalarından robotik sistemlere kadar geniş bir alanda yetkinlik kazanacak, fikirlerini projeye dönüştürecek." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Valisi Süleyman Elban da sanayicilerin birçok anlamda tamamlayıcı işler görebildiğini ifade ederek, atıkların bertarafının, işlenmesinin ve geri kazanımının bir arada yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını anlattı.

Konuşmaların ardından Kacır ve beraberindekiler tesisin açılış kurdelesini kesti ve incelemelerde bulundu.

Törene, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ve davetliler katıldı.