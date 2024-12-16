İzmir'de Yenilikçi Hidroelektrik Santral Projesi

Ekonomi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) işbirliğiyle geliştirilen "İZSU Konteyner Tipi Hidroelektrik Santral (HES) Projesi"nin tanıtımı yarın gerçekleştirilecek.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB ETÜ Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi (HİDRO), TÜBİTAK MAM ve İZSU işbirliğiyle yürütülen projeyle, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Karabağlar Pompa İstasyonu'nda, isale hattı üzerinde bulunan ve enerji kırıcı vanayla enerjisi şehir şebekesine dağıtımından önce kırılan içme suyuyla elektrik enerjisi üretiliyor.

Böylece, boşa giden şehir şebeke suyundaki enerji geri kazanılarak, yerel yönetimin enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Konteyner tipi özel tasarım, su hattına entegre edilerek basınç regülasyonu sağlarken, 535 kilovat kurulu gücüyle 7 gün 24 saat içme suyundan enerji üretebiliyor.

Sistemin, yıllık geliriyle iki yıldan daha kısa sürede maliyetini karşılaması bekleniyor. Sistem, insansız çalışabilme yeteneği, yüzde 91,7 verim oranı, yüksek performans ve minimum işletme maliyetiyle belediyelerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm projelerine katkı sunacak.

TOBB ETÜ yerleşkesinde yarın yapılacak tanıtım ve bilgilendirme toplantısının açılışında TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay konuşacak.