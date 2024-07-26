İzmir'de yerli boğaların sperma üretimi için Ar-Ge çalışmaları - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de yerli boğaların sperma üretimi için Ar-Ge çalışmaları

İzmir'in Tire ilçesindeki bir çiftlikte yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen yerli boğalar, sperma üretmek üzere Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine gönderildi. Yerli genoma sahip olan boğalar, üst verim ve diğer özellikleriyle önemli bir alternatif oluşturarak Türkiye'nin sperma ithalatını azaltacak ve ihracat yapmasını sağlayacak.

26.07.2024 17:11
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İzmir'in Tire ilçesindeki bir çiftlikte Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen yerli boğalar, sperma üretmek üzere Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine gönderildi.

Tire'de özel bir şirket tarafından kurulan ve hayvan besleme, genetik ve sağlığıyla ilgili çalışmaların yapıldığı Yeni Çiftlik'te ABD'den embriyo transferi yapılmış Jersey ırkı hayvanlardan yerli genoma sahip üç boğa üretildi.

Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen yerli genomla Jersey genetik özelliklerinin üzerinde verime sahip boğa yetiştirildi. 10 aylık olan 3 boğa, Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsü'ndeki sağlık testlerinin andından tescil edildi.

"Mayer", "Ayer" ve "Paradox" ismi verilen boğalar, sperma üretimine geçilmesi için Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine yollandı.

İşletmenin Hayvancılık Operasyonları Müdürü Bünyamin Şahin, çiftlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli genoma sahip boğaların üst verimi ve diğer özellikler açısından üstün özelliklere sahip olduğunu, sperma ithalatına karşı önemli bir alternatif oluşturacağını kaydetti.

Spermaların yurt içi ve yurt dışı pazara sunulacağını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Boğalarımız Konya'da genetik şirketi tarafından sağılacak ve sperma üretilecek. Daha sonra gerekli testler yapıldıktan ve satış izni çıktıktan sonra Türkiye'de ve dünyada satışa sunulacak boğalarımız. Dolayısıyla bu hayvancılık alanında, bölgede ve ülkemizde sperma ithalatını azaltacak ve bunu ihracata çevirecek. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle globalde kendine ait tescilli bir boğası olmuş olacak. Bu bizim için çok önemli. Çünkü biz bunları ithal ediyoruz. Artık sperma ithalatı yapmamıza gerek kalmayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de yerli boğaların sperma üretimi için Ar-Ge çalışmaları - Son Dakika

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