İzmir\'deki Menemen Serbest Bölgesi\'nin Kurucusu ve İşleticisi Yetkilendirildi

İzmir'deki Menemen Serbest Bölgesi'nin kurularak işletilmesi için MENSER Menemen Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ yetkilendirildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Menemen Serbest Bölgesi'nin sınırları, Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2022 tarihli sayısında yayımlanan kararla belirlenmişti.
Bugünkü kararla İzmir'in Menemen ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki bölgenin kurularak işletilmesi hususunda MENSER Menemen Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, 30 yıllığına yetkili kılınmış oldu.
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