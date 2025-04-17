İzmir'e IPARD III ile 154 Milyon Lira Hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Programı kapsamında geçen yıl İzmir'deki projelere 154 milyon lira hibe sağladı.

TKDK Manisa İl Koordinatörü ve İzmir İrtibat Ofisi Sorumlusu Murat Akın, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Avrupa Birliğinin (AB) finanse ettiği IPARD kapsamında TKDK'nin girişimcilere birçok alanda hibe desteği verdiğini belirtti.

IPARD III programıyla kırsaldaki sürdürülebilir kalkınmanın artırılması, istihdamın sağlanması ve ekonomik düzeyin yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydeden Akın, şunları ifade etti:

"IPARD III programı 2024'te tüm illeri kapsamaya başlamıştır. TKDK vasıtasıyla İzmir'de IPARD III Programıyla bir yılda yatırım tutarı 261 milyon lira olan 15 proje, 154 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanmıştır. TKDK İzmir ve diğer illerde kırsal kalkınmayı destekleyecek yeni hibe programlarına başlıyor. Tarım, hayvancılık, gıda sanayi, yenilenebilir enerji, kırsal turizm ve işleme tesisleri gibi birçok sektörde sağlanacak hibeler, yerel girişimcilerin ve işletmelerin büyümesine yardımcı olmayı amaçlıyor."