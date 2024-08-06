İzmir Enternasyonal Fuarı 2024'te Teknoloji Temasıyla Kapılarını Açıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Enternasyonal Fuarı 2024'te Teknoloji Temasıyla Kapılarını Açıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı 2024\'te Teknoloji Temasıyla Kapılarını Açıyor

Türkiye'nin fuarcılık konusunda lokomotifi olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 93'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos-9 Eylül 2024 tarihlerinde "teknoloji" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda girişimciler, startuplar ve büyük teknoloji firmaları bir araya gelecek. Onur konuğu il ise İstanbul olarak açıklandı.

06.08.2024 09:24  Güncelleme: 09:25
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Türkiye'nin fuarcılık konusunda lokomotifi olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 93'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos- 9 Eylül 2024 tarihlerinde "teknoloji" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda girişimciler, startuplar ve büyük teknoloji firmaları bir araya gelecek. Onur konuğu il ise İstanbul olarak açıklandı.

Türkiye'nin fuarcılık serüvenini başlatan ve birçok ilke imza atan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 30 Ağustos-9 Eylül 2024 tarihlerinde 93'üncü kez düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından organize edilen ve bu yıl "teknoloji" temasıyla kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı, ticaret ve kültürü buluşturacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl coşkusu da Fuar'da yaşanacak.

Yapay zekadan oyun teknolojilerine

Fuarda yapay zeka, yenilenebilir enerji, robotik sistemler, oyun teknolojileri gibi birçok alanda çalışan firma yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Girişimcilere ve startuplara ayrılmış özel alanlarda, yeni iş fikirleri ve inovatif çözümler sergilenecek. Fuar, teknoloji meraklılarının potansiyellerini sergileyebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve geleceğe yönelik projeler geliştirebileceği bir buluşma noktası da olacak. İEF aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de dikkat çekecek. Konserler, tiyatro gösterileri, film gösterimleri, dijital sergiler ve birbirinden farklı onlarca etkinlik, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

İstanbul zengin bir deneyim sunacak

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki onur konuğu kenti ise İstanbul oldu. İstanbul, kültürel mirası, gastronomisi ve yenilikçi teknolojik girişimleriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak.

Mobil uygulama

İzmir Enternasyonal Fuarı mobil uygulaması aracılığıyla da fuar öncesinde tüm bilgilere ulaşılabilecek. Hem Apple Store hem de Google Play'den indirilebilen uygulama, Türkçe ve İngilizce olarak yayında olacak ve katılımcılara kolaylık sağlayacak.

İlkler yaşandı

İzmir Enternasyonal Fuarı, ülkemizin ticari ve kültürel hafızasını barındıran önemli bir miras, birçok teknolojik gelişmenin de tanıtım platformu oldu. 1936 yılında, bir şehrin küllerinden doğan Kültürpark'ın kurulmasıyla başlayan serüven bugüne ulaştı. İzmir Enternasyonal Fuarı, 93 yıldır ülkemizin dünyaya açılan kapısı olmasının yanı sıra dünyadaki yeniliklerin de ilk kez sergilendiği platform oldu. Türkiye'nin ilk renkli televizyon yayını burada tanıtılmış, aydan gelen bir taş ilk kez burada sergilenmiş, ülkemiz kot pantolonla, yürüyen merdivenle ilk kez burada tanışmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Enternasyonal Fuarı 2024'te Teknoloji Temasıyla Kapılarını Açıyor - Son Dakika

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