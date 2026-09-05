İzmir Enternasyonal Fuarı 95. kez kapılarını açtı - Son Dakika
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İzmir Enternasyonal Fuarı 95. kez kapılarını açtı

İzmir Enternasyonal Fuarı 95. kez kapılarını açtı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi organizatörlüğünde düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, Kültürpark'ta törenle açıldı. Fuar, 13 Eylül'e kadar konserler, sergiler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi organizatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığının himayesinde, "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla bu yıl 95'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapılarını açtı.

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende İzmir Oda Orkestrası yaylı çalgılar grubu müzik dinletisi sundu, daha sonra zeybek gösterisi yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan fuarı 95'inci kez açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Fuarın temelinin 1923 yılında gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi kapsamındaki Yerli Mallar Numune Sergisi'yle atıldığını hatırlatan Tugay, fuarın 1936'dan bu yana Kültürpark'ta düzenlendiğini belirtti.

İzmir'de fuarcılığın daima üretim ve ticaretle yan yana yürüdüğünü aktaran Tugay, şunları kaydetti:

"Bugün kent ekonomimizde fuarların payına baktığımızda İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sadece İzmir için değil Türkiye için nasıl bir değer yarattığını görebiliriz. 2026 yılının ilk 6 ayında şehrimizde düzenlenen 12 ihtisas fuarında 2 bin 500'ü aşkın uluslararası katılımcı firma İzmir'de buluştu. Türkiye'nin 81 ilinden ve 100'ün üzerinde ülkeden 900 bini aşkın ziyaretçiyi bu fuarlar sırasında şehrimizde ağırladık. Otelinden lokantasına, ulaşımından küçük esnafına kadar fuarların etkisi bütün şehrimize fayda sağladı."

Merkezi yönetim, yerel yönetimler, iş dünyası ve sektör temsilcileri olarak ortak hedef doğrultusunda hareket edildiğinde İzmir'in gücünün çok daha ileri taşınacağını vurgulayan Tugay, kentin üretim ve lojistik imkanlarının Türkiye'nin ticaret vizyonuna katkı sunacağını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez de yoğun programı dolayısıyla törene katılamayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın başarı dileklerini iletti.

Fuarın Türk ticaret ve fuarcılık geleneğini geleceğe taşıyan simgelerden biri olduğuna işaret eden Sönmez, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın üretimde, ihracatta ve ticarette yükselen gücünü İzmir'in ruhuyla buluşturan büyük bir buluşmanın kapılarını açıyoruz. Ege'nin parlayan yıldızı İzmir'den dünyaya uzanan bu fuar, Türkiye'nin ticarette ve fuarcılık alanında yeni ufuklara yürüyüşünün, küresel pazarda daha güçlü bir yer edinme iradesinin de güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sönmez, fuarın yalnızca ticari bir alan olmadığını, kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası vasfıyla sosyal bir buluşma niteliği de taşıdığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Kültürpark'ta 13 Eylül'e kadar sürecek fuar, konserler, tiyatro, sahne gösterileri, sergiler, çocuk ve gençlik aktiviteleri ile sokak gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kültürpark, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Eylül, İzmir, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Enternasyonal Fuarı 95. kez kapılarını açtı - Son Dakika

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