İzmir haberi | Ödemiş'te kestane hasadına başlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde kestane üreticileri hasat çalışmalarına başladı.

1200 rakımlı mahallede 250 üretici, yaklaşık 30 bin dönüm alanda "kara aşı", "sarı aşı" ve "beydanbul" olmak üzere üç tür kestane üretiyor. Üreticiler bu yıl, 3 bin ton civarında rekolte bekliyor.

Üreticilerden Umut Şahin, mahallede yetiştirilen kestanelerin son derece kaliteli olduğunu ve yurt dışı pazarlara gönderildiğini ifade etti.

Üretici ve tüccar Mehmet Şahin ise rekolteden memnun olduklarını belirterek, "Bu yıl kestane verimi geçen yıllara nazaran daha üst seviyelerde." ifadelerini kullandı.