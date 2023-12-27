İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yılbaşı Öncesi Denetimlere Başlıyor

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşında çok tüketilen kuruyemiş, unlu mamuller, beyaz et ve içecek üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirecek.

Müdürlükten yapılan açıklamada yıl içerisinde gıda üretim ve satış yerlerine Bakanlığın programı kapsamında yapılan denetimlerin yanında sektörel bazda eş zamanlı denetimler de gerçekleştirildiği belirtildi.

Yıl içinde 45 bin 426 işletmeye 97 bin 591 denetim yapıldığı ifade edilerek 979 işletmeye yasal işlem ve toplam 31 milyon 756 bin TL idari para cezası uygulandığı, 33 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Yılbaşı öncesi eş zamanlı denetim programına başlandığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yılbaşı öncesi tüketici menfaatlerinin korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda kontrolörlerimiz tarafından en çok alışverişi yapılan ve yılbaşında çok tüketilen kuruyemiş, unlu mamuller, beyaz et ve içecek, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilecektir."