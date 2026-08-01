İzmir ile Almatı Arasında Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir ile Almatı Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

İzmir ile Almatı Arasında Direkt Uçuşlar Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SunExpress, İzmir Adnan Menderes ile Almatı arasında direkt seferler başlattı, haftada iki uçuş.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Kazakistan'daki Almatı Havalimanı arasında SunExpress'in direkt uçuşları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress'in İzmir-Almatı hattındaki ilk seferi, dün XQ822 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçakla 177 yolcuyla İzmir Adnan Menderes Havalimanından gerçekleştirildi. İlk uçuş kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanında uğurlama, Almatı Havalimanında ise karşılama töreni düzenlendi.

İzmir ile Almatı arasında başlatılan seferler, salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki frekans gerçekleştirilecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2026'nın ilk altı ayında 5 milyon 994 bin 584 yolcuya hizmet verirken, Almatı Havalimanı aynı dönemde 5 milyon 761 bin 269 yolcu ağırladı.

Her iki havalimanı da 2025 Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Grup Başkanı Mete Erna, portföylerinde yer alan iki stratejik havalimanının yeni hatla birbirine bağlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Erna, "TAV Havalimanları olarak faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada havayolu iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte destinasyonlarımızın bağlantılarını güçlendirmek, turizmin gelişimine katkı sağlamak ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu yeni hattın da Türkiye ile Kazakistan arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Adnan Menderes, Kazakistan, Sunexpress, Havacılık, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Almatı, Ulaşım, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir ile Almatı Arasında Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor Tarih belli oldu Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor! Tarih belli oldu
Dehşet anları kamerada İyi niyeti yüzünden canından oldu Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:05
Semt pazarında mide bulandıran olay Genç kadını hemen polise koştu
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
13:49
Mersin’de Çocuk Darp Olayı: Şüpheli Tutuklandı
Mersin'de Çocuk Darp Olayı: Şüpheli Tutuklandı
13:13
Bir rezil görüntü daha Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
12:05
Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 14:38:33. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir ile Almatı Arasında Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.