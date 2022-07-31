Çiftçilere 1 milyon 300 bin TL makine ve ekipman desteği - Son Dakika
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Çiftçilere 1 milyon 300 bin TL makine ve ekipman desteği

31.07.2022 10:42
Çiftçilere 1 milyon 300 bin TL makine ve ekipman desteği

İzmir'in Bergama ilçesinde "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" çerçevesinde destekleme almaya hak kazanan 43 çiftçiye 1 milyon 300 bin TL değerinde makine ve ekipman verildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" çerçevesinde destekleme almaya hak kazanan 43 çiftçiye 1 milyon 300 bin TL değerinde makine ve ekipman verildi.

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" çerçevesinde destekleme almaya hak kazanan Bergamalı 43 çiftçiye 1 milyon 300 bin TL değerinde makine ve ekipman verildi. Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçe müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, tarımın stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi. Özen, sektörü ayakta tutmak için verilen desteklerin önemli olduğunu belirterek "2002 yılından itibaren İzmir'in tamamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplamda 6.1 milyar lira destek ile tarımın en büyük destekçisiyiz. 30 ilçemizde olduğu gibi Bergamalı üreticilerimizin üretimini destekleme noktasında da bu destekler çok kıymetli. Hedefimiz desteklemelerden faydalanan üretici sayımızı artırmak. Çünkü bu zor dönemlerde üreticimizin yanında olmamız gerekiyor. Bergama ilçemizde sadece 2021 yılında vermiş olduğumuz 104 milyon TL tarımsal destekleme, 2002 yılından beri vermiş olduğumuz yaklaşık 850 milyon TL destekleme bizim üreticimizin yanında olduğumuzun bir göstergesidir. Daha fazla desteklemeyle yanınızda olmak istiyoruz. Ancak siz bizim yanımızda olduğunuz kadar yanınızda olabiliyoruz. Üreticimiz bunu kabul ettiği kadar destek verebiliyoruz. Bugün Bergama'da 43 üreticimize makine ekipman desteğini teslim edeceğiz. Bu rakamları artırabiliriz. Tarım teşkilatı olarak İzmir'in tamamında 7/24 sahada olan, haftanın 6 günü çalışan ve üretimin kalbine inen farklı bir çalışma prensibine sahibiz. İzmir tarımının ülke tarımına katkısının ne demek olduğunun bilincindeyiz. Biz her türlü destekle yanınızdayız. Siz yeter ki isteyin. Sizin her isteğiniz bizim için yepyeni bir motivasyon oluyor" diye konuştu.

Tören, desteklemeden faydalanan üreticilere makine ekipman ve sertifikalarının teslimiyle sona erdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Bergama, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 1 milyon 300 bin TL makine ve ekipman desteği - Son Dakika

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