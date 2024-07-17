İzmir'in coğrafi işaretli üzümü Kavacık, sıcak havalar nedeniyle erken hasat edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'in coğrafi işaretli üzümü Kavacık, sıcak havalar nedeniyle erken hasat edilecek

İzmir\'in coğrafi işaretli üzümü Kavacık, sıcak havalar nedeniyle erken hasat edilecek

İzmir'in coğrafi işaretli ürünü olan Kavacık üzümü, sıcak havaların etkisiyle bu yıl erken hasat edilecek. Kavacık Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, normalde ağustos ayının 20'sinde başlayan sezonun bu yıl ağustosun başında başlayacağını belirtti. Üzümün kaliteli, aroması yüksek ve büyük taneli olduğunu söyleyen Özkan, geçen yıl yaşanan hastalık nedeniyle tonajın düştüğünü ancak bu yıl rekoltenin arttığını ve hedeflerinin geçmişteki tonajları yakalamak olduğunu ifade etti. Ayrıca, temmuzda yaşanabilecek yüksek sıcaklıkların üzümü bozabileceğini ve üreticilerin bu duruma karşı önlem almak zorunda olduğunu vurguladı.

17.07.2024 09:35
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İZMİR'in coğrafi işaretli ürünü Kavacık üzümü, sıcak havalar nedeniyle bu yıl erken hasat edilecek. Kavacık Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, "Normalde ağustos ayının 20'sinde başlayan sezon, bu yıl ağustosun başında başlayacak. Tüketiciler, Kavacık üzümünü 20 gün önce yiyecek" dedi.

İzmir'in coğrafi işaretli ürünü olan Kavacık üzümü, sıcak havaların etkisiyle erken olgunlaştı. Her yıl ağustos ayının sonunda hasat edilen Kavacık üzümü, bu yıl ağustos ayının başında hasat edilecek. Kavacık üzümünün kaliteli, aroması yüksek, büyük taneli ve susuz yetişen bir ürün olduğunu dile getiren Kavacık Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, geçen yıl üzümün yağışlardan olumsuz etkilendiğini ve mildiyö hastalığına yakalandığını hatırlattı. Geçen yıl hastalık nedeniyle tonajın düştüğünü belirten Özkan, "Bu sene belediyenin çiftçiye verdiği gübre ve ilaç desteğiyle toparladık. Bu sene rekolte geçen yıla göre arttı ama geçmişteki tonajları henüz yakalamış değiliz. Kavacık'ta 10 bin dönüm arazide ekili bağlarımız var, sezonda yıllık 2000- 2500 ton üzüm hasat ediyoruz. Bu yıl bu rakamlara yaklaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'TEMMUZDA SICAKLIK ARTARSA ÜZÜM BOZULABİLİR'

Bu yıl haziran ayında beklenmeyen yüksek sıcaklıkların etkili olduğunu dile getiren Özkan, üzümün erken olgunlaştığını, 20 gün erken hasat yapacaklarını belirtip, "Normalde ağustos ayının 20'sinde başlayan sezon, bu yıl ağustosun başında başlayacak. Tüketiciler, Kavacık üzümünü 20 gün önce yiyecek ancak temmuzda sıcaklıklar artarsa üzüm bozulabilir. 40 derecenin üzerinde, 50 derecelere yaklaşan bir sıcaklıkta köylü kendi imkanlarıyla dal kesip, ot yolup bağlarının üstünü elinden geldiğince örtmeye çalışacaktır. Bu da bir maliyet ve işçilik demek oluyor. 45 derecede güneşin altında üretici, tek tek bağı dolaşıp, bağları örtmeye çalışacak. Sıcaklıklar, bu derecelerin üzerine çıkarsa üzümü zarara sokacaktır ve tonaj kaybımız olacaktır" dedi. Özkan, üreticiye daha fazla destek verilmesi gerektiğini de dile getirdi.

'TANE OLMASI GEREKİRKEN BAĞDAN SALKIM KOPARIYORUZ'

Üzüm üreticisi Fatma Yılmaz (48) da "10 dönüm bağım var. Bu yıl verim iyi. Geçen yıl ilaçlama yaptığımız için hastalıktan çok zarar görmedik. Bağımızın biraz daha serin yerde olmasının da olumlu etkisi oluyor. Ama bundan sonra daha sıcak olursa üzümler yanmasın diye otla üstlerini kapatırız. Daha da sıcak olmaya devam ederse, üzümümüzü korumaya çalışacağız. Şu an bağda taneler görmemiz gerekirken salkım koparıyoruz. Temmuzda 'salkım' dediğimiz olgunlaşmış üzümleri, koparmamız mümkün değildi. Daha temmuzun ortası ve salkımla üzüm koparabiliyoruz. Bu yıl üzümler ağustosun başında toplanmaya başlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'in coğrafi işaretli üzümü Kavacık, sıcak havalar nedeniyle erken hasat edilecek - Son Dakika

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