İzmir\'de iş dünyası temsilcileri seçim sonuçlarını değerlendirdi

İzmir'de iş dünyası temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yerel yönetim seçimlerini büyük bir olgunlukla tamamladığını belirtti.
Türkiye'nin uluslararası kredibilitesini artıracak adımların hızla atılması gerektiğini kaydeden Kestelli, şunları ifade etti:
"Türkiye'yi dayanıklı bir ülke haline getirmek için binalarımızı dönüştürmekten Türk lirasının itibarını artırmaya kadar, koşullar nedeniyle aşınmış bütün uzuvlarımızı tedavi etmenin temel ve tek yolu, iyi tasarlanmış ve kararlılıkla uygulanan reformlardır. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu dünyanın en geçerli pasaportlarından biri haline geldiği gün, ülkece bu seçimi kazanmış sayabiliriz. İzmir, bu değişim ve dönüşüme örnek olabilecek, potansiyeli çok yüksek bir kent. Tarım ve hayvancılık, öncelememiz gereken temel alanların başında gelmektedir."
"En önemli gündem ekonomi olmalı"
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de göreve gelen belediye başkanlarını kutladı.
Özgener, İZTO olarak ortak akıl ve sinerji içerisinde İzmir için katma değer yaratacak projeler üretmeyi her zaman çok önemsediklerini ifade ederek, birlikte iş yapma kültürünü sürdürerek, kent için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.
Seçimsiz geçirilecek uzun bir süreç olduğuna değinen Özgener, bu süreçte en önemli gündemin ekonomi olması gerektiğini kaydetti.
Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise altyapı yatırımlarının artırılması ve ulaşım ağının geliştirilmesinin hem iş insanlarının hem de İzmir'de yaşayan tüm vatandaşların ortak talebi olduğunu belirtti.
Zorlu, yapısal reformlar için harekete geçilmesi gerektiğini aktararak, "Başta enflasyonla mücadele, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve hukukun üstünlüğü olmak üzere ülke sorunlarına çözüm bulunmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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Çarşamba Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle her yıl gerçekleştirdiği ramazan yardımlarını bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ramazan ayında 600 adet yardım kolisi hazırlanarak dağıtılan yardımlar, borsa üyeleri aracılığıyla Çarşamba'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Borsa yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti ve herkese hayırlı Ramazanlar diledi.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarını tebrik etti. Yerel seçimlerin geride bırakıldığı vurgulayan DENİB Başkanı Memişoğlu, ekonomi politikalarına odaklanılması ve uluslararası pazarlarda rekabetçiliğin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç olduğunu belirleterek, bu konjonktürde ekonomiye odaklanılması gerektiğini ifade etti. GTB Başkanları, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin artık zaman kaybetmeden gerçek gündemi olan ekonomiye yönelmesi gerektiğini vurguladılar.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği ve tarımda yapılan hatalardan dolayı dünyada yılda yaklaşık 12 milyon hektar arazinin bozulduğunu söyledi. Konukcu, arazi tahribatının önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği arttıracak arazi yönetim uygulamalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin arazi tahribatından en fazla etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Konukcu, kurak ve yarı kurak bölgelerde arazi tahribatının daha fazla olduğunu söyledi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini belirterek, "Seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık öncelikli gündemimiz olan ekonomiye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden yapılan kura ile 32 daimi işçi alımı gerçekleştirdi. Toplamda 109 işçi alımı yapılan müdürlük, yeni işçilerle birlikte büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede yılın ikinci yarısından itibaren olumlu yansımaların görüleceğini belirterek ücretlere yapılan zamların erimesinin de böylece önüne geçileceğini söyledi.
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