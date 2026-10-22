İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası eğitimini tamamlayan 50 kişiye sertifika verdi - Son Dakika
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İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası eğitimini tamamlayan 50 kişiye sertifika verdi

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İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası eğitimini tamamlayan 50 kişiye sertifika verdi
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İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odasının 6 haftalık yeşil dönüşüm uzmanı eğitimini tamamlayan 50 kişi sertifika aldı. MEDinCHAMBERS Projesi kapsamında düzenlenen eğitimle katılımcıların sürdürülebilir üretim, enerji ve su verimliliği alanlarındaki yetkinlikleri geliştirildi.

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 6 haftalık yeşil dönüşüm uzmanı eğitim programı düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, eğitim Avrupa Birliğinin yürüttüğü Interreg NEXT MED (Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı) kapsamında desteklenen ve Akdeniz havzasındaki ülkelerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ticaret odalarının yeşil ve dijital dönüşüm kapasitelerini artırmayı amaçlayan MEDinCHAMBERS Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Eğitimle katılımcıların yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim, enerji ve su verimliliği ile kaynak yönetimi alanlarında bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Programı tamamlayan 50 kişi sertifikalarını aldı.

Kaynak: AA
Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiEnerjiEğitimİzmirÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası eğitimini tamamlayan 50 kişiye sertifika verdi - Son Dakika
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