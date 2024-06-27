İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Kent Lokantası Projesine Destek Veriyor

Ekonomi

Kent Lokantası projesine karşı olmadıklarını belirten İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Sosyal yardımlaşma projesinde bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Büyükşehir, daha önceden pek çok iş kolunda esnaf teşkilatıyla birlikte hayata geçirdiği İzmir Şehir Kart projesine lokantacıları da dahil etsin. Biz de kartla yemek yiyen İzmirlilere ayrıca yüzde 25 oranında bir indirim uygulayalım" dedi.

"Doğru metot uygulanırsa hizmetin daha verimli olmasını sağlarız"

İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 'Kent Lokantaları' projesi ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan randevu talebinde bulunarak konuyu aktarmak istediklerini belirten Kılıç, "Kent Lokantaları bir nevi aşevi zihniyeti ile çalışmakta. Bu lokantalardan emekliler, öğrenciler, dar gelirliler, ihtiyaç sahibi insanlar yararlanacak. Böyle bir sosyal destek çalışmasına bizler de destek vermek isteriz. İstişare ederek doğru bir metot uygularsak, halka verilmek istenen hizmetin daha verimli olmasını sağlarız" diye konuştu.

"Belediyenin çalışmalarına karşı değiliz, kart projesine dahil olalım"

Kent Lokantalarının lokantacı esnafı hakkında yanlış bir algı oluşturmasından endişe ettiklerini kaydeden Başkan Kılıç, "Lokantacı girdi için aldığı ürünü bir hafta sonra zamlı alıyor. Üstelik yüzde 1 KDV ile aldığımız ürünle yaptığımız yemeği yüzde 10 KDV ile satıyoruz, yüzde 9 oranında karımızdan gidiyor. POS komisyonları, yüksek kiralar, su, doğalgaz, elektrik faturalarından kalanla personelimizin maaşını evimizin geçimini sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bunlara rağmen Belediyenin çalışmalarına karşı değiliz. Bizim önerimiz, daha önceden İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, kırtasiye sektörü ile başlayıp diğer meslek kollarına yönelik de genişletilen İzmir Şehir Kart Projesine oda üyelerimizin de dahil edilmesidir" cümlelerini aktardı.

"Başkan Tugay'dan randevu talebinde bulunduk"

İzmir'de 20 ile 25 bin arasında lokantacının bulunduğuna işaret eden Kılıç, şunları söyledi:

"Aileleri ve yanlarında çalışanları ile düşündüğünüzde önemli bir rakam. Cemil Tugay başkanım benim abim, dostumuz. Esnaf kesimine karşı hassas ve sağduyulu olduğunu iyi biliyorum. Kendisinden randevu talebinde bulunduk, bir araya geldiğimiz takdirde ortak yolda buluşup, İzmir halkına da verilen hizmetin aralıksız sürdürüleceğine inanıyorum."

"Yüzde 25 indirim de bizden"

Sözlerini sürdüren Kılıç, "Bu şekilde vatandaşa daha yararlı oluruz. Üyelerimiz de kartla yemek yiyen vatandaşlara ayrıca yüzde 25 indirim uygular. İnsanlar belediyenin katkısının üzerinde karttan yararlanmış olurlar. Hem de büyük sıkıntılar yaşayan lokantacı esnafına bir nebze olsun can suyu verilmiş olur. Bu projeyi ilçe belediyeleri ile münferit olarak da gerçekleştirebiliriz. Biz her türlü işbirliğine hazırız" ifadelerine yer verdi. - İZMİR