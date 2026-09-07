İzmir oda ve borsaları seçim öncesi son ortak toplantıda demokratik seçim vurgusu yaptı

İzmir oda ve borsaları, seçimlerden önceki son ortak yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Ödemiş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Latif Aka ve Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı yeni dönemde aday olmayacağını açıkladığı toplantıda, "demokratik seçim" vurgusu yapıldı.

İzmir Odalar ve Borsalar Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı, Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli başkanlığında, İzmir Oda ve Borsalarının yönetim kurullarının katılımıyla gerçekleşti.

Yorgancılar: "Seçimleri kim kazanırsa kazansın üyelere hizmet etmek için çalışmalıdır"

Ekonomiye ilişkin gelişmelerin istişare edildiği toplantının açılış konuşmasını İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası adına Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar yaptı. Yorgancılar, 2026 yılında gerçekleştirilecek Oda ve Borsa seçimlerinin eşit ve demokratik koşullarda yapılmasının önemine dikkat çekti. Seçimlerin bir yarış olduğunu ancak asıl kazananın sanayici ve Odalar olması gerektiğini belirten Yorgancılar, siyasetin seçim sürecinin dışında kalması gerektiğini söyledi. "Kim kazanırsa kazansın, seçimden sonra dört yıl boyunca üyelerine hizmet etmek için çalışmalıdır" diyen Yorgancılar, görev yapan ve yapacak tüm başkanlara başarı diledi.

"Enflasyonla mücadeleden vazgeçemeyiz"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar, Türkiye'nin en önemli gündeminin enflasyonla mücadele olduğunu söyledi. Yüksek enflasyonun sanayicinin maliyetlerini artırarak rekabet gücünü zayıflattığını belirten Yorgancılar, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Finansmana erişimin sanayicinin önündeki en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Yorgancılar, faizlerdeki düşüşün kredi maliyetlerine henüz yeterince yansımadığını belirterek, "Sanayicinin yatırım yapabilmesi ve üretimini sürdürebilmesi için uygun maliyetli finansmana ihtiyacı var" dedi.

İzmir'in rekabet gücü artırılmalı

İzmir'in ekonomik potansiyelinin daha güçlü değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yorgancılar; finansmana erişim, yatırım ortamı, teşvikler, ulaşım ve trafik gibi sorunların kentin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini söyledi. Deprem ve afet riskine de dikkat çeken Yorgancılar, Türkiye'nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin acilen bir Afet Bakanlığı'na ihtiyacı var" dedi.

Özgener'den ortak akıl vurgusu

İzmir Ticaret Odası Başkanı olarak görev yaptığı 8 yıl boyunca, kentte tüm oda ve borsaların katkılarıyla "ortak akıl" kültürünün oluşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Başta Ender Başkanımız ve Işınsu Başkanımız olmak üzere, ortak projelerle kentimize katkı sağlayan ve ülkemize örnek olan bir anlayışla çalışmalarını sürdüren tüm oda-borsa başkanlarımıza ve yönetim kurullarına teşekkür ediyor, seçim sürecinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bu birliktelikten alınan güçle yeni dönemde de çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Özgener sözlerine şöyle devam etti: "İzmir'in sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak, kentimizin ve üyelerimizin ihtiyaçlarına ortak çözümler üretmek için oda ve borsalarımızla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki İzmir için atılacak en güçlü adımlar, ortak akıl ve dayanışmayla atılan adımlardır."

Kestelli'den veda

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise konuşmasında, Ender Yorgancılar ve Mahmut Özgener'in İzmir'in ekonomik ve sosyal gelişimine sundukları katkılara ve oda-borsalar arasındaki iş birliğine verdikleri öneme teşekkür ederek, "Ender Başkanımız ve Mahmut Başkanımızla birlikte, İzmir için ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla çalışmak büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bu anlayışın güçlü bir şekilde yaşatılmasına katkı sunan ilçe oda ve borsalarımızın değerli başkanlarına, meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir'deki oda ve borsaların birlikte ortaya koyduğu çalışmaların kente kalıcı değerler kazandırdığını belirten Kestelli, "Farklı koltuklarda otursak da tek bir amaç için, güzel İzmir için çalıştık. İZQ İnovasyon Merkezi'nden ikinci mamografi TIR'ına, deprem konutlarından Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerine ve İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ne kadar pek çok önemli projenin temelinde bu ortak akıl ve dayanışma var" ifadelerini kullandı.

17 yıllık başkanlık döneminin ardından oda ve borsa camiasına teşekkür eden Kestelli, "17 yıldır sizlerle birlikte çalışmaktan, üretmekten ve projeler geliştirmekten bir an olsun yorulmadım. Gururluyum; çünkü el birliğiyle çok değerli eserleri hayata geçirdik. Mutluyum; çünkü çok özel ve kıymetli dostlarla birlikte çalışma ayrıcalığını yaşadım" dedi. Kestelli, konuşmasını "Geriye dönüp baktığımda sadece tek bir cümle dökülüyor ağzımdan: İyi ki yapmışız. Teşekkürler İzmir; teşekkürler kıymetli başkanlar ve sevgili dostlar" sözleriyle tamamladı.