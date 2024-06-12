İzmir Ticaret Borsası, Denizin Üreten Kadınları Projesi ile mezunlarını verdi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Ticaret Borsası, Denizin Üreten Kadınları Projesi ile mezunlarını verdi

İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı'nın (BORSAV) Akdeniz Koruma Derneği ile ortaklaşa başlattığı Denizin Üreten Kadınları Projesi, su ürünleri işlemecisi alanında ilk mezunlarını verdi. Bu proje kapsamında 12 kişi meslek belgelerini aldı ve istihdama katıldı. Proje, nitelikli iş gücünün kayıt altına alınması ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlama amacıyla gerçekleştiriliyor.

12.06.2024 11:59
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İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı'nın (BORSAV) genç kadınların mesleki becerilerini geliştirip istihdamlarını sağlamak amacıyla Akdeniz Koruma Derneği ortaklığında başlattığı Denizin Üreten Kadınları Projesi, "su ürünleri işlemecisi" alanında ilk mezunlarını verdi.

BORSAV'dan yapılan açıklamaya göre Buca Halk Eğitim Merkezi koordinasyonuyla düzenlenen meslek kursunu tamamlayan 12 kişi, törenle meslek belgelerini İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve BORSAV Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'den aldı.

Kestelli, halk eğitim merkezleriyle iş birliği içinde düzenlenen kurslarda mesleki becerilerin belgelenir hale gelmesinin, nitelikli iş gücünün kayıt altına alınması açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

İzmir Ticaret Borsası olarak nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı vermenin en öncelikli hedefleri olduğunu kaydeden Kestelli, "Bu hedef için kurduğumuz vakfımız BORSAV da eğitim ve istihdama yönelik projeler gerçekleştiriyor. Bizlere destek veren kurum ve kuruluşlarla birlikte daha güçlü bir şekilde mesleki eğitim ve istihdam konusunda fayda üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı kapsamında desteklenen projede, Şahin Balıkçılık projenin istihdam garantisi sağlayan özel sektör paydaşı oldu.

İŞKUR iş başı eğitim desteğinden de faydalanılan proje kapsamında daha önce eğitimde ve istihdamda yer almayan kadın kursiyerler diğer katılımcılarla birlikte işletmede istihdam edilecek.

Projenin ikinci döneminde, istihdam garantili 28 günlük kurs boyunca, 18-29 yaş arası, eğitimde ve istihdamda yer almayan genç kadınlara sigorta, asgari ücret, servis ve öğle yemeği sağlanarak meslek belgesi kazandırılacak. Bu yolla 21 kadının daha su ürünleri alanında meslek belgesi edinmesi ve istihdama katılımının desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Akdeniz, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Ticaret Borsası, Denizin Üreten Kadınları Projesi ile mezunlarını verdi - Son Dakika

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