Kırgızistan pazarı İzmir iş dünyasını bekliyor
Kırgızistan pazarı İzmir iş dünyasını bekliyor

Kırgızistan pazarı İzmir iş dünyasını bekliyor
16.04.2026 09:39
İzmir Ticaret Odası, Kırgız Cumhuriyeti İş Fırsatları Toplantısı ile iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yeni iş birlikleri oluşturmayı hedefliyor. Toplantıda Kırgız ve Türk yetkililer, iş dünyası için fırsatları değerlendirdi.

İzmir Ticaret Odası, üyelerini Orta Asya'nın yükselen pazarlarından Kırgızistan ile buluşturdu. Düzenlenen "Kırgız Cumhuriyeti İş Fırsatları Toplantısı", iki ülke arasında ticaret ve yatırım alanlarında yeni iş birliklerinin kapısını araladı.

Üyelerine yeni pazarları tanıtma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Ticaret Odası, Kırgız Cumhuriyeti İş Fırsatları Toplantısı düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç'un açılış konuşmalarıyla başladı. Moderatörlüğünü Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Basın Temsilcisi Adilet Artıkbekov'un yaptığı toplantıda, Kırgız Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki Ticaret Temsilcisi Çıngız Esengul Uulu, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Bağlı Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı Meerimbek Koyçumanov ile Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sancar Diykanov birer sunum gerçekleştirdi.

Erkoç: İş birliği çeşitlendirilebilir

Heyette yer alan Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası da dahil olmak üzere, Kırgız Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı, Bişkek Belediyesi ve Bişkek Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Odası arasında imzalanmış iş birliği anlaşmalarına ve Bişkek ile İzmir'in kardeş kent olduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, 2024 yılı itibarıyla Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükseldiğini, iş birliğinin çeşitlendirilebileceğini ifade etti. Kırgızistan enerji sektöründeki belirli projeler ve teşvik mekanizmaları kapsamında uygulanan vergi muafiyetlerine ve ülkenin tarım ve seracılık sektöründe gelişmesinde İzmirli firmaların katkı sağlayabileceğine değinen Erkoç, toplantının bu anlamda verimli olmasını diledi.

Toktobekov: Ticaret hacmi 2 milyar dolara ulaştı

İzmir'de olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov, toplantının Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğu güçlendirmeyi ve iş dünyası arasında somut iş birliklerini geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Başkonsolos, İzmir'in Türkiye ekonomisindeki önemli konumuna dikkat çekerek, şehrin ticaret, sanayi ve ihracattaki güçlü yapısının Kırgızistan için de önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. 2024 yılında gerçekleştirilen üst düzey ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandığını ve ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini belirten Başkonsolos, bu hedefe ulaşmak için gerekli şartların oluşturulduğunu ve geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki ticaret hacminin neredeyse 2 milyar dolara ulaştığını belirterek bu durumdan gurur duyduğunu ifade etti. İş insanlarını yeni iş bağlantıları kurmaya ve ortak projeler geliştirmeye davet eden Başkonsolos, Türk yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Açılış konuşmaları ve sunumların ardından İzmirli iş insanları, iş birliği fırsatlarını öğrenmek için Kırgız heyete sorularını yöneltti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırgızistan pazarı İzmir iş dünyasını bekliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırgızistan pazarı İzmir iş dünyasını bekliyor - Son Dakika
