İzmir Ticaret Odası, Londra\'da gelinlik üreticileriyle buluştu

Ekonomi

İzmir Ticaret Odası, kentin; gelinlik, damatlık ve abiye kıyafet üreticilerini Londra'daki alıcılarla buluşturdu. Avrupa'nın en büyük gelinlik imalatçılarından biri olan Türkiye'nin, 1 milyar doların üzerinde gelinlik ihracatı yaptığını ve bunun büyük bölümünün İzmir'den olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Gelinlik, Damatlık ve Abiye UR-GE" projesi ile İzmir'in gelinliğin başkenti kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı desteği ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından yürütülen "Gelinlik Damatlık ve Abiye UR-GE" projesi kapsamında, 23-26 Ocak 2024 tarihlerinde Londra'da düzenlenen yurt dışı pazarlama ve ikili iş görüşmeler faaliyetine toplam 28 firma ile katılım sağladı. Ticaret Bakanlığı desteğiyle Londra'ya giden firmalar, İzmir modasını İngiltere pazarına götürdü.

Ticari heyet, öncelikle Londra Ticaret Müşaviri Abdurrahman Deniz ile T.C. Londra Büyükelçiliğinde bir araya geldi. İzmirli firmalar daha sonra, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş ile buluştu. Görüşmelerde sektör ve İzmirli firmaların faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi. İngiltere pazarı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında 28 firmadan oluşan ticari heyet, İngiliz alıcı firmalar ve tasarımcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 52 İngiliz firmanın katılım sağladığı organizasyonda 300'den fazla ikili görüşme yapıldı.

"1 Milyar doların üzerinde ihracat"

Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük gelinlik imalatçılarından biri olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Sektörde ağırlıklı olarak KOBİ'lerden oluşan üreticiler bulunuyor ve bu üreticilerin yaklaşık olarak yüzde 70'i kentimizde faaliyet gösteriyor. Ülkemiz, uzun yıllardır gelinlik ve abiyede önemli bir tedarikçi konumunda ve yaklaşık 1 milyar doların üzerinde gelinlik ihracatı yapıyor. Bu anlamda; Fransa, İtalya, İspanya gibi modada öncü olan ülkeler ile üretim ve tasarım kalitesi açısından yarışacak kapasitedeyiz" dedi.

Gelinlik, damatlık ve abiye üreticilerine yönelik olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanan 3. Gelinlik, Damatlık ve Abiye UR-GE Projesini yürüttüklerini ifade eden Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemiz; İzmir'in gelinliğin başkenti kimliğini güçlendirmeyi, kent merkezinde kümelenen çok sayıda üyemize ve sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

Londra'dan çok olumlu görüşmelerle döndüklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, "Organizasyonun ardından ikili iş görüşmelerine katılan ve görüşmelere davet edilen İngiliz alıcıların listeleri ve iletişim bilgileri daha sonra da irtibata geçebilmeleri için heyet ile paylaşıldı. Londra faaliyetine ilişkin rapor ve değerlendirmeler T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletildi. Firmalarımızın ikili görüşmeler sonucu tanıştıkları İngiliz alıcılar ile iş birliklerinin ilerleyişini takip ediyor olacağız" dedi. - İZMİR