İzmir ve Denizli'deki iş dünyası temsilcileri, İstihdamı Koruma Programı'nı değerlendirdi

Ekonomi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle başlatacaklarını açıkladığı İstihdamı Koruma Programı'nı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Özgener, yaptığı açıklamada, bu yıl üretim maliyetleri ve piyasadaki ön görülemeyen etkenler nedeniyle KOBİ'lerin istihdam konusunda zorluk yaşadığını belirtti.

Yeni istihdamı teşvik etmek kadar mevcut istihdamı korumanın büyük önem taşıdığını aktaran Özgener, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı korumak için KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatılacağına ilişkin açıklamasını iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Özgener, İZTO olarak ihracatın lokomotifi olarak değerlendirilen bu sektörlerin desteklenmesine ilişkin taleplerini birçok platformda dile getirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Kentimiz için önem taşıyan bu sektörlerde rekabet gücümüzü sürdürmek amacıyla, 2024 son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan KOBİ'lerimize, ocak ayı itibarıyla, çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek gerçekleştirilmesi planlanıyor. Özellikle emek yoğun sektörler ve kadınlarımızı istihdam eden sektörlerimiz için bu destek daha da anlamlı. Böyle desteklerin, mevcut istihdamı korumak için önemli bir motivasyon sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu vesileyle ekonomi yönetimimize iş dünyamızın taleplerine kulak verdiği için teşekkür ediyor, benzer çalışmaların, diğer sektörlerimizde de teşvik miktarı artırılarak sürmesini temenni ediyoruz."

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu ise Türkiye'deki yüksek enflasyon, döviz kuru dalgalanmaları ve iş gücü maliyetlerinde artış gibi ekonomik nedenlerden dolayı istihdam ve üretim üzerinde ciddi baskılar oluştuğunun altını çizdi.

Bu süreçte özellikle KOBİ'lerin ayakta kalabilmek için büyük mücadele verdiğine işaret eden Zorlu, "Bu bağlamda, KOSGEB tarafından başlatılacak olan destek programını, üretim ve istihdamı koruma adına çok değerli ve olumlu buluyoruz. Özellikle, hem istihdam hem de ihracattaki payı yüksek olan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya gibi sektörlerin desteklenmesi, bu sektörde faaliyet gösteren işletmelere nefes aldıracaktır. İstihdamı Koruma Programı, istihdamın devamlılığını sağlama ve üretim süreçlerini stabilize etme adına önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Denizli

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu da üretim için desteklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Üretimden gelen gücü ekonomiye yansıtarak kent ve ülkenin refahını artırmayı hedeflediklerini aktaran Kasapoğlu, şunları aktardı:

"İstihdam kapasitemizi korumak adına yapılacak destek ve teşvikleri memnuniyetle karşılıyoruz. Refah seviyemizin üretim kapasitemizle artacağını biliyor, bu noktada verilecek desteklerin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Programın hem sanayiciye hem de istihdama olumlu yansımaları olacak. Denizli'deki sanayi sektörünün bu tür teşviklerle daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Bu teşvikler yalnızca istihdamı korumakla kalmayıp, işletmelerin rekabetçiliğini artıracak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı'nı başlatacaklarını açıklamıştı.