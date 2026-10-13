İzmirli turizmciler Çeşme'de sezonu 12 aya yayacak dijital stratejiyi tartıştı - Son Dakika
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İzmirli turizmciler Çeşme'de sezonu 12 aya yayacak dijital stratejiyi tartıştı

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İzmirli turizmciler Çeşme\'de sezonu 12 aya yayacak dijital stratejiyi tartıştı
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İzmir turizminin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefleyen program, ETİK, ÇESTOB, TGA, Trip.com ve Tripadvisor iş birliğiyle Çeşme'de düzenlendi. Toplantıda dijital görünürlük, yeni pazarlara erişim ve sezonun 12 aya yayılması için stratejiler değerlendirildi.

İzmir Çeşme'de sektör temsilcilerinin katıldığı "İzmir'in Dijital Geleceği Çeşme'de Konuşuluyor" konulu program düzenlendi.

İzmir turizminin uluslararası rekabet gücünü artırmak, dijital platformlarda görünürlüğünü güçlendirmek ve yeni pazarlara ulaşmasını hedefleyen toplantı, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇESTOB), Alaçatı Turizm Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Trip.com ve Tripadvisor iş birliğiyle düzenlendi. Buluşmada, İzmirli turizmcilerin uluslararası dijital seyahat platformlarında daha etkin yer alabilmeleri, yeni pazarlara ulaşmaları ve turizm sezonunu 12 aya yayabilmeleri için izlenebilecek stratejiler gündeme taşındı.

Trip.com ve Tripadvisor temsilcileri turizmcilerle buluştu

Etkinliğe, dünyanın önde gelen dijital seyahat platformlarından Trip.com ve Tripadvisor'ın üst düzey temsilcileri konuşmacı olarak katıldı. Trip.com Güney Avrupa Pazar Direktörü Haijing Li, çevrim içi seyahat pazarındaki gelişmeler ve yeni büyüme fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere programa katılırken, Trip.com Türkiye Ülke Müdürü Abdullah Kural da Türkiye turizminin dijital platformlardaki potansiyelini ele alan oturumda yer aldı.

Tripadvisor Kıdemli Müşteri İş Ortağı Chad Shiver ise dijital itibar yönetimi ve müşteri değerlendirmelerinin turizm işletmeleri açısından öneminin ele alındığı oturumun konuşmacısı olarak programda yer aldı.

Çeşme turizminin dijital dönüşümü ele alındı

Program, açılış konuşmaları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın sunumuyla başladı. Ardından gerçekleştirilen Trip.com oturumunda çevrim içi satış kanalları ve İzmir turizmi için yeni büyüme fırsatları, Tripadvisor oturumunda ise dijital itibar yönetimi ve müşteri yorumlarının işletmeler üzerindeki etkileri gündeme geldi. Çeşme'den İzmir'e uzanan turizm faaliyetlerinin dijital dönüşümü, küresel görünürlüğün artırılması ve yeni büyüme fırsatları değerlendirildi.

Hedef, turizm sezonunu 12 aya yaymak

Etkinliğin öne çıkan başlıklarından biri de Çeşme ve İzmir turizminin yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmayıp yılın tamamına yayılması oldu. Turizm işletmelerinin uluslararası dijital görünürlüğünün artırılması, Trip.com aracılığıyla yeni pazarlara erişim sağlanması, Tripadvisor üzerinden müşteri yorumlarının ve dijital itibarın etkin biçimde yönetilmesi, toplantının temel gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
TeknolojiEtkinlikEkonomiTurizmÇeşmeİzmirSon Dakika

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