İznik'e Yabancı Turist Akını Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İznik'e Yabancı Turist Akını Bekleniyor

25.05.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesi, uluslararası tur paketlerine girdi; Mayıs'tan sonra yabancı turist bekleniyor.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan anıtsal yapılarıyla medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa'nın İznik ilçesinin, yurt dışındaki acentelerin tur paketlerine girdiği, mayıs döneminden sonra ciddi sayıda yabancı turistin bölgeye beklendiği bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçen yıl 365 bin 78 yabancı ve 1 milyon 395 bin 975 yerli turist kentteki otellerde konakladı.

Toplam 2 milyon 949 bin 385 geceleme sayısının gerçekleştiği kentte turistlerin ortalama kalış süresi ise 1,67 gece olarak hesaplandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Balta, AA muhabirine, geçen yıl Bursa turizminde yoğun bir turistik faaliyet yaşandığını söyledi.

Balta, göreve geldikleri ekim ayından itibaren Bursa ve Yalova turizmi için çok önemli projeler üretmeye başladıklarını belirtti.

Endonezya ve Malezya'dan geçen yıl Bursa'ya yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Balta, "Endonezya ve Malezya'nın dışında Orta Doğu ülkelerinden ve özellikle Kuveyt'ten çok sayıda yabancı turist geldi. Bursa artık onların evleri gibi. Daha sonra da hiç beklemediğimiz Avrupalı turistlerimiz de gelmeye başladı. Bu ülkelerden gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Bunlar da güzel haberler bizim için. Bu yıl yabancı turist sayılarının artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balta, geçen yıl 365 bin yabancı turistin Bursa'da konakladığını, Bursa için bunun iyi bir sayı olduğunu belirterek, kente daha fazla yabancı turist gelmesini istediklerini kaydetti.

Endonezya ve Malezya pazarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Balta, şöyle devam etti:

"O ülkelerdeki turizm acentelerini burada ağırlamayı planlıyoruz. Birçok ülkeden basın mensuplarını bölgemizde ağırlamayı planlıyoruz. Bölgemizin tanıtımının daha fazla kitlelere duyurulmasını ve yabancı turistlerin buraya gelmesini sağlayacağız. Dünyada önde gelen büyük turizm fuarlarının hepsine katılım sağlıyoruz. Malezya fuarımız olacak. O fuara da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Daha sonra Moskova'da turizm fuarımız olacak. Oraya da hazırlık yapıyoruz. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"2026 yılı İznik yılı diyebiliriz"

Balta, Papa 14. Leo'nun geçen yıl 28 Kasım'da İznik'i ziyaret etmesiyle inanç turizminin daha da ön plana çıktığını vurguladı.

Papa 14. Leo'nun ziyaretinin dünya basınında geniş yer bulduğunu hatırlatan Balta, bu ziyaretin İznik'in tanıtımına büyük katkı sağladığını ve birçok yabancı turistin buraya gelmek istediğini anlattı.

Balta, İznik ve Bursa'nın tanıtımı için birçok uluslararası fuara katıldıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na katıldık. Orada İznik çok konuşuluyordu. Özellikle yurt dışından acenteler İznik için tur paketleri hazırlamış. İznik'te mayıs döneminden sonra çok ciddi sayıda yabancı turist ağırlamayı planlıyoruz. İznik ile ilgili hazırladığımız inanç rotalarını dolaştık. Birçok esnafla iletişim kurduk. Esnafımız turizm hareketliliğine hazır ve çok ciddi hevesleri de var. İnanç rotası projesi kapsamında İznik için çalışmalarımızı sürdürüp oraya yabancı turistleri getirmeyi planlıyoruz. Bölgemizin en önemli yerlerinden birisi İznik ve bunun için de 2026 yılı İznik yılı diyebiliriz."

Yabancı turistler için İznik ile alakalı birçok rota oluşturulduğuna dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"İznik ile ilgili projelerimizi ve paket programları hazırladık. Yabancı ülkelerdeki acentelerle bu paket programları paylaşıyoruz. Onlar da bu turları kendi vatandaşlarına sunuyor. Yabancı turistlerin buraya gelmesiyle bu turları meslektaşlarımızla da yapmayı planlıyoruz. Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre gibi ülkeler bu turlara daha çok talep gösteriyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İznik'e Yabancı Turist Akını Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:27:49. #7.12#
SON DAKİKA: İznik'e Yabancı Turist Akını Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.