İzQ\'dan 2025\'te büyük başarılara imza

İzmir'i girişimcilik ve inovasyonda dünyanın önde gelen kentlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, 2025 yılında rekor bir yükselişe imza attı.

2025'te paydaşlarıyla birlikte, İzmir'e ivme kazandıracak 8 önemli işbirliğine imza atan İzQ, girişimcilerden kurumsal şirketlere, yatırımcılardan teknoparklara, kamudan akademi paydaşlarına uzanan 800'ün üzerinde aktif üyeye ulaşarak yüzde 25 büyüdü. 2025 yılı boyunca düzenlenen toplam 280 etkinliğe 16 bin 500 ekosistem paydaşı katıldı.

Özgener: "İzQ ile gurur duyuyoruz"

İzQ'nın bir "İzmir" projesi olduğunu vurgulayan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "2022 yılında büyük bir hayal kurarak başladığımız bu yolculuk, temelleri çok sağlam atılmış örnek bir projeyi ortaya çıkardı. Büyük bir emek ve özveriyle serptiğimiz tohumların meyvelerini topluyoruz. İzQ nun hem İzmir hem de ülke genelindeki bilinirliği ve ekosistemin buluşma noktası haline gelmesi, bizler için gurur vesilesi. Altında İzQ imzası olan projelerin her biri, İzmir'i girişimcilik ve inovasyonun öncü şehirlerinden biri yapma hedefine bizleri biraz daha yaklaştırıyor. 2026 yılında çalışmalarımızı daha da artırarak, uluslararası çapta İzQ'nun adından söz ettirecek projeler, iş birlikleri hedefliyoruz. Bu büyük başarının mimarı olan tüm paydaşlarımıza ve en önemlisi İzQ'yu benimseyerek kentin merkezi olarak gören İzmirlilere teşekkür ediyoruz" dedi.

Yelkenbiçer: "Hedefimiz, İzQ'dan doğan başarı hikayelerini paylaşmak"

İzQ'nun yalnızca bir bina ya da ortak bir çalışma alanı olmaktan çok daha ötede bir yapıya ulaştığını belirten İzQ Yönetim Kurulu Üyesi ve EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Günümüzde girişimcilik, hız, çeviklik ve doğru iş birlikleri gerektiriyor. İzQ tam da bu noktada çok önemli bir misyon üstlenerek, start-upları, yatırımcıları, kurumları ve akademiyi aynı çatı altında buluşturuyor. Bu ekosistemi büyüten, emek veren, risk alan ve hayal kurmaktan vazgeçmeyen herkesi gönülden kutluyorum. Aktif üye sayımızın 800'ün üzerine çıkmasının bunun en güzel göstergesi olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda İzQ'dan doğan başarı hikayelerini paylaşmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde 2025 rüzgar gibi geçti

Kente ivme kazandıracak 8 önemli adım

1. İzQ, 2025 yılında EGİAD Melekleri ile Demo Day, İş Bankası Girişimcilik Şubesi ve TİM-TEB Girişim Evi ile yatırımcı-girişimci buluşmaları ve eşleşmeler gerçekleştirerek ekosistemi geliştiren sürdürülebilir yapısını güçlendirdi.

2. İzQ ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) arasında Misyon Kent protokolü imzalandı. Protokol ile iklim nötrlüğü, enerji ve gıda güvenliği, doğa temelli çözümler, sosyal adalet, yaratıcı ekonomi ve kapsayıcı yönetişim gibi alanlarda kurumlar arası iş birliği güçlendirilecek. "İzmir 2030 Misyon Eylem Laboratuvarı" ile bu dönüşümün uygulama ve iş birliği zemini güçlendirilecek.

3. İzmir teknoloji ve inovasyon ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla Teknopark, TTO ve TEKMER'lerin katılımıyla, yeni bir iş birliği platformu oluşturuldu. Ortak projelerin geliştirilmesi ve ekosistemin rekabetçiliğinin artırılması hedefleri doğrultusunda 2026 yılında İzQ bu sürecin koordinasyonunu yürütecek.

4. "İzQ Nomads" programı yürütülmeye başlandı. Dijital göçebeler, uzaktan çalışan profesyoneller ve uluslararası girişimciler için İzmir merkezli, insan odaklı bir ortak çalışma ve topluluk modeli sunan İzQ Nomads, coworking olanakları, topluluk buluşmaları, ilham verici etkinlikler, eğitimler ve yerel ekos; istemle kurulan güçlü bağlar aracılığıyla, katılımcıların yalnızca çalışabilecekleri değil, aynı zamanda aidiyet hissiyle bağ kurabilecekleri bir deneyim yaratacak.

5. 25 yaş üstü kadınların iş hayatına dönüşünü, yeni iş kurma ve mevcut girişimlerini büyütme yolculuklarını güçlendirmeyi hedefleyen Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi iş birliğiyle yazılan VoWoCo - Volcanoes' Women Co-Creation Projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programından kabul aldı. Çalışmaya toplam 47 kadın girişimci başvurdu.

6. 2025 yılında İzQ, uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında, Saarland, Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Eurochambers ve Kuzey Vestfalya (NRW) heyetleri İzQ'yu ziyaret ederek iş birliği alanları ve iş geliştirme fırsatları üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Yunanistan merkezli JOISTPARK ile girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik iş birliği görüşmeleri başlatıldı.

7. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, İzmir Meets Teknoloji ve İnovasyon zirvesinin ana sponsoru olarak ekosistemi bir araya getiren güçlü bir buluşma zemini sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve; İzQ'nun ekosistemi geliştirme rolü ve koordinasyon gücüyle kamu, özel sektör, akademi, teknoparklar, TTO'lar, TEKMER'ler, girişimler ve yatırımcıları aynı platformda buluşturarak bilgi paylaşımını artırdı, ortak projeleri tetikledi ve İzmir'in uluslararası ölçekte görünürlüğünü güçlendirdi.

8. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Deneyim Merkezi, 2025 yılında yaklaşık 1500 çocuğu ağırladı. Çocukları erken yaşta teknoloji ile buluşturma hedefiyle kurulan Dijital Deneyim Merkezi, Kentimiz İzmir Derneği iş birliğiyle teknoloji olanaklarına ulaşamayan çocuklara da eğitim olanağı sundu. - İZMİR