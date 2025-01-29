İZTO'dan 2025-2027 Programı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

İZTO'dan 2025-2027 Programı Değerlendirmesi

İZTO Başkanı Özgener, 2025-2027 Programı'nı olumlu buldu ve ekonomik başarı için önemli vurgular yaptı.

29.01.2025 20:49
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı'ndaki hedefleri olumlu bulduklarını belirterek, çalışmaların uzun dönemde başarı şansını artıracağını ifade etti.

Özgener, ocak ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, İzmir iş dünyası olarak bir süre önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini ve taleplerini kendilerine ilettiklerini anımsattı.

2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı'nı önemli gördüklerini ifade eden Özgener, "2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı'nda açıklanan iş gücü reformu başta olmak üzere sanayi, üretim, yatırım, eğitim, tarım ve vergi gibi alanlarda konulan hedefleri olumlu buluyoruz. Bununla birlikte tüm bu alanlardaki çalışmaların, enflasyonu düşürmenin maliyetini azaltırken, ekonomik alandaki uzun dönemli başarı şansını daha da artıracak." dedi.

Özgener, ekonomik programın ardından Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi ve güveninin arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürme önceliğiyle çalışan Merkez Bankası son dönemde kararlılıkla ve istikrarla para politikalarını yürütmektedir. Para politikalarının maliye, ücret politikaları ve yapısal reformlarla desteklenmesinin piyasada güveni pekiştireceği ve reel sektör maliyetlerini azaltacağı kanaatindeyiz. Ekonomik istikrarımızın devamı için büyümenin kompozisyonunu da değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için ise yüksek iç talebin ve ithalatın yönlendirdiği büyümeden üretime, sabit yatırımlara ve ileri teknoloji payının arttığı ihracata dayalı bir büyüme ve kalkınma modeline hızla geçmemiz lazım."

Kaynak: AA

Mahmut Özgener, Politika, Ekonomi, Finans, Tarım, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İZTO'dan 2025-2027 Programı Değerlendirmesi - Son Dakika

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