Jandarma, IDEF 2025'te İnovatif Teknolojilerini Sergiliyor

Jandarma Genel Komutanlığı, sahada kullandığı teknolojileri 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ziyaretçilerle buluşturuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı standında ziyaretçilerle paylaşılan teknolojilerin arasında sahada kullanılan dört bacaklı robotlar, Araç Sürücü Analiz Sistemi (ASAS) ve mobil yüz tespit kamerası Karagöz yer alıyor.

Jandarma Lojistik Komutanlığı emrinde balistik ve kişisel koruyucu teçhizat kısım amiri olarak görev yapan Jandarma Bakım Binbaşı Mehmet Çakır, sergilenen dört bacaklı robotlarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Çakır, dört bacaklı robotların, insansız kara araçlarına ve tekerlekli araçlara kıyasla manevra kabiliyeti ve engelleri geçebilme imkanları açısından büyük avantajlar sağladığını söyledi.

İngilizce tabirle "3D (Dirty, Dangerous, Dull)" olarak adlandırılan tehlikeli, kirli ve monoton işlerde personeli riske atmak yerine öncelikle bu robotları kullandıklarını dile getiren Çakır, bu projeyle dünyada yaygınlaşan robot teknolojilerine ilişkin güncel trendi yakalamak istediklerini vurguladı.

ASAS birçok noktada kullanılıyor

ASAS'la ilgili değerlendirmede bulunan Jandarma Üsteğmen Mehmet Gencer de sistemin, Jandarma Genel Komutanlığı araçlarının, personelinin ve kritik malzemelerinin takibi, kayıt altına alınması ve tek harekat merkezinden anlık izlenip yönetilmesini sağladığını belirtti.

Gencer, "Bu sistem sayesinde Jandarma Genel Komutanlığı, araçlarında sürücü davranışlarını ve sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyebiliyor. Ayrıca, köpeklerle yapılan aramalarda aranan ve aranmayan bölgelerin ayrımı da yapılabiliyor. Kritik operasyonlar ve malzemelerin takibinde, anlık görüntü alımları için de kullanılıyor." dedi.

Sahadaki personelin ihtiyaçları göz önüne alarak geliştirilmeye devam eden sisteme ilişkin detayları paylaşan Gencer, şöyle konuştu:

"Bu proje sayesinde Jandarma Genel Komutanlığında görevli personelin araçları ve kritik malzemeleri operasyonlarda kullanırken karşılaşılan sorunlar kayıt altına alınıyor. Asayiş araçlarımızla, özellikle suç şüphelisi olan veya hakkında yakalama kararı bulunan vatandaşların adli işlemlerinde, araçlara taktığımız kamera ve takip cihazları sayesinde davranışları izliyoruz. Bu, hem personelimizin hem de vatandaşlara yönelik adli kolluk işlemlerinin kanunlar önünde şeffaf şekilde yürütülmesini sağlıyor."

Gencer, 28 ilde bu sisteme geçtiklerini, otoyol trafik araçları ve personelinin bu sistemi kullandığını söyledi.

Asayiş uygulamalarında ise bu sistemi kademeli uyguladıklarının bilgisini veren Gencer, jandarma personelinin görevlerini daha iyi yapması ve vatandaşların daha iyi hizmet alması için çalıştıklarını vurguladı.

Karagöz, suç unsurlarında hizmet veriyor

Jandarma Astsubay Üstçavuş Hilal Adaş Saruhan da görevlerin ifası esnasında şeffaflığı sağlamak, vatandaşın güvenirliğini artırmak ve hesap verilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla yaka kamerası Karagöz'ü aktif kullandıklarını söyledi.

Görev esnasında denk gelinen, rastlanan suç unsurlarını adli makamlara iletmek maksadıyla da kullanılan mobil yüz tespit kamerası Karagöz'ün özelliklerine değinen Saruhan, "Yaka kameramız, ses kaydı, görüntü kaydı, yüz tanıma ve kimlik tespiti yapabiliyor. Yüz tanıma sistemiyle çekilen fotoğraflar, tabletimize veya ekranımıza otomatik olarak şahsın aranma bilgisinin olup olmadığını uyarı olarak veriyor." diye konuştu.

Saruhan, cihazın farklı kullanım alanlarına dikkati çekerek, "Festivallerde, etkinlik alanlarında da bu cihazı kullanmaktayız. Şahısların kimlik tespitini ve aranma kaydını bize bildiriyor. Aranma kaydı varsa detaylı bilgiler de ekranımıza düşüyor." ifadelerini kullandı.