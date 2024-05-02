Japon Yenindeki Ani Yükseliş, Döviz Piyasasına Müdahale Spekülasyonlarını Artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Japon Yenindeki Ani Yükseliş, Döviz Piyasasına Müdahale Spekülasyonlarını Artırıyor

Japon Yenindeki Ani Yükseliş, Döviz Piyasasına Müdahale Spekülasyonlarını Artırıyor

Japon yeninin dolar karşısındaki dalgalı seyri devam ederken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) döviz piyasasına müdahale edeceği spekülasyonları gündemde. BoJ'un bugün gerçekleştirdiği müdahale ile piyasaya 3,5 trilyon yenlik destek sağlandı. Analistler, Japon yetkililerin konuyla ilgili açıklama yapmamasını ve beklenmemesini vurgulayarak, Japonların daha önceki müdahalede de açıklama yapmadıklarını hatırlattı. Yenin değer kaybetmesi Japon ekonomisini ve BoJ'un faiz oranı görünümünü etkilerken, Japon yeninin dolar karşısında yaklaşık yüzde 11 gerilediği belirtildi.

02.05.2024 14:49
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Aylardır dolar karşısında değer kaybını sürdüren yendeki ani yükseliş, Japon yetkililerin döviz piyasasına müdahalesine ilişkin spekülasyonları artırdı.

Japon yeninin dolar karşısındaki dalgalı seyri devam ederken, piyasalarda gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para birimini desteklemek için döviz piyasasına olası müdahalelerine çevrildi.

Dolar/yen paritesi dün gece yükselirken, parite yeni işlem gününün düşük hacimli olduğu saatlerde 157,55 seviyesinden 153,19 seviyesine geriledi.

Bloomberg'in hesaplamasına göre, BoJ bugün yeni desteklemek için piyasaya yaklaşık 3,5 trilyon yenlik (22,54 milyar dolar) bir müdahale gerçekleştirdi.

Analistler BoJ'un muhtemelen bu hafta ikinci kez piyasaya müdahale ettiğini belirterek, olası müdahalenin ABD borsasının kapanmasından ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının sona ermesinden hemen sonra gerçekleştiğini kaydetti.

Japon yetkililerin konuyla ilgili bir açıklama yapmadığını ve yapmasının da beklenmediğini vurgulayan analistler, Japonların 29 Nisan'daki olası ilk müdahalede de açıklama yapmadıklarını hatırlattı.

BoJ verilerine göre, Maliye Bakanlığı adına hareket eden BoJ'un ülke para birimini desteklemek için 29 Nisan'da 5,5 trilyon yen (35,06 milyar dolar) harcadığı hesaplandı.

29 Nisan'da 160,24 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkan dolar/yen paritesi, gün içinde önemli ölçüde yükselmişti.

Piyasalar, haftalardır Japon yetkililerin para birimini desteklemek için atacağı adımları bekliyor.

Diğer merkez bankaları enflasyonla mücadelede 2022'den bu yana politika faizini keskin şekilde artırırken, BoJ geçen aya kadar negatif faiz politikasına sadık kalmıştı.

Döviz piyasasında özellikle ABD ve Japonya arasındaki artan faiz oranı farkı, yenin dolar başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesine yol açtı.

Yenin zayıflığı, Japon ekonomisini ve BoJ'un faiz oranı görünümünü nasıl etkileyeceğine dair soruları gündeme getirirken, son üç yıldır değer kaybeden Japon yeni, sene başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 11 geriledi.

BoJ'un martta 2007'den bu yana ilk kez faiz oranını artırmasıyla küresel resesyon ve borç krizinin ardından devreye sokulan negatif faiz politikasını terk eden son merkez bankası olması da Japon yenine bir destek sağlayamadı.

Yen, G10 ülkeleri arasında en zayıf performans gösteren para birimi olurken, Japon yetkililerin dövize müdahalesi oluşturabileceği maliyet ve kredibiliteye yönelik riskler de artıyor.

Analistler, bir G7 ülkesinin döviz müdahalesinin, diğer büyük ülkelerin tepkisini çekme olasılığını da beraberinde getireceğine işaret etti.

Uzun süredir düşük olan yenin değeri, Japon ihracat şirketlerinin karlarını şişirirken, bu da birçok Japon şirketinin hisse fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına sebep oldu.

Bunun yanında, yenin değer kaybetmesi ihracat odaklı olmayan Japon şirketlerini yurt dışından gelen bileşenler ve ham maddelere giderek daha fazla ödeme yapmak zorunda bırakıyor. Bu da Japonya Maliye Bakanlığı ve BoJ üzerinde baskı oluştururken, bazı analistler zayıf yenin memnuniyetle karşılandığı günlerin geride kaldığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Japon Yenindeki Ani Yükseliş, Döviz Piyasasına Müdahale Spekülasyonlarını Artırıyor - Son Dakika

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