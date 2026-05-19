Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentileri aştı

19.05.2026 09:21
Japonya ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetti, ancak enerji krizi tehdit ediyor.

Japonya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde iç talep ve ihracattaki canlanmanın etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdü.

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 genişledi. Analistler, bir önceki çeyrekte yüzde 0,8 olarak revize edilen büyümenin ardından bu çeyrekte yüzde 1,7'lik bir artış öngörüyordu.

Ekonomi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 büyüme kaydetti. İlk çeyrekte görülen büyümede, ekonomik üretimin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim harcamalarındaki güçlü seyir belirleyici oldu. Özel tüketim, giyim ve dışarıda yemek harcamalarının öncülüğünde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı.

Otomotiv ve makine ihracatı büyümeye 0,3 yüzde puanlık katkı sağladı. Kurumsal yatırımlar ve sermaye harcamaları da bu dönemde yüzde 0,3 arttı.

Japonya, enerji şokuna karşı en kırılgan ülkelerin başında yer alıyor

Öte yandan, ilk çeyrekteki olumlu tabloya rağmen ekonomistler, Orta Doğu'da tırmanan askeri çatışmaların küresel enerji arz zincirinde oluşturduğu kesintiler nedeniyle gelecek çeyreklerde büyümenin yavaşlamasını bekliyor.

Enerji ihtiyacında neredeyse tamamen dışa bağımlı olan ve petrol ithalatının çok büyük bir kısmını Orta Doğu'dan karşılayan Japonya, bu enerji şokuna karşı en kırılgan ülkelerin başında yer alıyor.

Artan akaryakıt maliyetleri ülkede enflasyonu yukarı yönlü tetiklerken, şirket kar marjlarını ve hanehalkının alım gücünü baskı altına alıyor.

Öte yandan, kalıcı enflasyonist baskılar ve ekonomik tamponların varlığı nedeniyle Japonya Merkez Bankasının (BOJ) haziran ayı gibi yakın bir vadede faiz artırımına giderek para politikasında sıkılaşma sinyalleri vermeye devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

