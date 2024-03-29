Japonya Meclisi, 2024 Mali Yılı İçin 112,5 Trilyon Yenlik Bütçeyi Yasalaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Japonya Meclisi, 2024 Mali Yılı İçin 112,5 Trilyon Yenlik Bütçeyi Yasalaştırdı

Japonya meclisi, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayacak mali yılı için 112,5 trilyon yenlik bütçeyi kanunlaştırdı. Bütçe, yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranları nedeniyle sosyal güvenlik harcamalarına ayrılan miktarın dikkat çektiği bir yapıya sahip. Ayrıca, acil durum rezerv fonuna da deprem gibi afet ve salgınla mücadele için 1 trilyon yen tahsis edildi. Japonya hükümeti, mali yıl bütçesini finanse etmek amacıyla 35,4 trilyon yenlik devlet tahvili ihraç edecek.

29.03.2024 05:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya meclisi, 2024 mali yılı için 112,5 trilyon yenlik (744 milyar dolar) bütçeyi yasalaştırdı.

Ulusal meclis, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayacak mali yıl için 112,5 trilyon yenlik bütçeyi kanunlaştırdı.

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, açıklamasında, bütçenin "ertelenemeyecek acil zorlukların üstesinden gelmeyi" hedeflediğini bildirdi.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu göz önüne alınarak hazırlanan yeni bütçede, sosyal güvenlik için ayrılan miktar dikkati çekiyor.

Buna göre, bütçenin yüzde 30'dan fazlası yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranları nedeniyle sosyal güvenliğe harcanacak.

Sosyal güvenlik harcamalarına 37,7 trilyon yen (249 milyar dolar) ve ulusal savunma harcamalarına 7,9 trilyon yen (52,1 milyar dolar) ayrıldı.

Deprem gibi afet ve salgınla mücadeleyi kapsayan acil durum rezerv fonuna 1 trilyon yen (6,6 milyar dolar) tahsis edildi.

Mali yıl bütçesinin finanse edilmesi amacıyla Japonya hükümeti 35,4 trilyon yen (233 milyar dolar) devlet tahvili ihraç edecek.

Kaynak: AA

Japonya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japonya Meclisi, 2024 Mali Yılı İçin 112,5 Trilyon Yenlik Bütçeyi Yasalaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
    03:15 FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

    Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, iflas eden firmasının müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bankman-Fried, yatırımcılara ve borç verenlere yalan söylemekten ve milyarlarca dolarlık kripto para çalmaktan suçlu bulunmuştu. Mahkemede konuşan Bankman-Fried, yatırımcılardan ve çalışanlardan özür diledi.

  • Kahramanmaraş'taki deprem etkileri nedeniyle elektrik dağıtım şirketlerinin avans ödemeleri ertelendi
    00:29 Kahramanmaraş'taki deprem etkileri nedeniyle elektrik dağıtım şirketlerinin avans ödemeleri ertelendi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verdi. EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • SGK, Emeklilere Promosyon Tutarlarını Belirleyen Protokol İmzaladı
    00:11 SGK, Emeklilere Promosyon Tutarlarını Belirleyen Protokol İmzaladı

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 bankayla emeklilere ödenecek promosyonların tutarını belirleyen yeni bir protokol imzaladı. Protokolle promosyonlar 8-12 bin lira arasında değişecek. Emekli aylığı alanlara 8-12 bin lira, ölüm aylığı alanlara ise 5 bin lira promosyon ödeneceği açıklandı. Bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceği belirtildi.

  • Diyarbakır'da Gençlerin Dijital Sektörlerde İstihdamının Arttırılması Projesi Açıldı
    23:14 Diyarbakır'da Gençlerin Dijital Sektörlerde İstihdamının Arttırılması Projesi Açıldı

    Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Eğitim Vakfı tarafından yürütülen AB destekli proje kapsamında, gençlerin dijital sektörlerde istihdamının arttırılması hedefleniyor. Projenin açılışı Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının düşük olmasının önemli bir sorun olduğunu belirterek, projenin bu soruna çözüm üretmeyi hedeflediğini ifade etti. Proje kapsamında gençlere eğitimler ve işletmelerle eşleştirme çalışmaları yapılacak.

  • Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Tuniyaz ile görüştü
    22:41 Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Tuniyaz ile görüştü

    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi. Görüşmede, Özbekistan ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin daha da genişletilmesi konuları ele alındı. Taraflar, karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve kültür/turizm alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

  • Xiaomi, 2023 yılında net karını yüzde 126,3 artırdı
    22:34 Xiaomi, 2023 yılında net karını yüzde 126,3 artırdı

    Xiaomi, 2023 yılında 271 milyar RMB gelir elde ederek tarihinin en yüksek ikinci karlılık seviyesine ulaştı. Şirket, akıllı ekosistemini genişletirken akıllı telefon satışlarında da büyük başarı elde etti. Ayrıca internet hizmetleri segmentinde rekor seviyelere ulaşan Xiaomi, araştırma ve geliştirmeye de önemli yatırımlar yaptı.

  • Fiat Topolino: Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor
    22:33 Fiat Topolino: Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

    Fiat, mikro elektrik araç sektörüne yeni bir soluk getirmek için Topolino modelini tanıttı. Aracın başlangıç versiyonu 449 bin 900 TL, Plus donanımı ise 479 bin 900 TL olarak belirlendi. Tamamen elektrikli olan aracın motor gücü 6 kW, maksimum hızı 45 km/h ve sürüş menzili 75 kilometre olarak açıklandı. Fiat Topolino, Türkiye'de Citroen Ami'ye alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ın Banaz ilçesinde partilerle bir araya geldi
    22:20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ın Banaz ilçesinde partilerle bir araya geldi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen Banaz İlçe Buluşması'na katıldı. Bayraktar, Türkiye'nin ekonomisinin 3 kat büyüdüğünü ve itibarlı bir ülke haline geldiğini vurguladı. Ayrıca, doğal gaz kullanımının artması ve yapılan çalışmalarda siyasi istikrarın önemine değindi. Bayraktar, yerel seçimde AK Parti Banaz Belediye Başkan adayı Mehmet Cevizci'ye destek istedi.


00:38 Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı
00:22 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi 4 çocuk annesi eşini sokak ortasında katleden şahıs, cinayet sonrası cesedin başında bekledi
00:10 İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçime 2 gün kala masasındaki son anketi paylaştı
22:50 Güney Afrika’da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü Güney Afrika'da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 ölü
21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
22:44 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
22:26 Muğla’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti Muğla'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
21:46 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
19:55 Akkuyu NGS’de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı Akkuyu NGS'de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 05:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya Meclisi, 2024 Mali Yılı İçin 112,5 Trilyon Yenlik Bütçeyi Yasalaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement