Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya, Petrol Rezervlerini Piyasaya Sürecek

16.03.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, enerji endişelerini hafifletmek için petrol rezervlerinden 80 milyon varil piyasaya sürecek.

Japonya, Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarikinde yarattığı endişeleri hafifletmek amacıyla rezervlerinden petrolü piyasaya sürmeye başladı.

Kyodo ajansının haberine göre, ilk etapta özel sektörün elinde bulunan 15 günlük petrol rezervi piyasaya sunulurken, hükümetin kontrolündeki bir aylık rezerv de takip edilecek.

Hükümet, petrol rafinerileri ve ticari şirketler için zorunlu 70 günlük rezerv tutma süresini 55 güne indirerek mevcut stokların kullanılmasına imkan tanıyacak.

Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle Japonya'nın ham petrol ithalatının mart sonundan itibaren önemli ölçüde azalmasının beklendiğini belirterek, serbest bırakılan petrolün piyasaya sorunsuz aktarılması için çalışmalar yürütüleceğini aktardı.

Japonya'nın 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 470 milyon varil petrol rezervi bulunuyor. Bu, ülkenin 254 günlük iç tüketimine denk geliyor.

Başbakan Takaiçi Sanae, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, hükümetin petrol rezervlerinden yaklaşık 80 milyon varil kullanmayı planladığını, bunun ülke tarihindeki en büyük rezerv açılımı olacağını ve 2011'deki depremden sonra açılan miktarın 1,8 katı olduğunu söylemişti.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, 11 Mart'ta, üye ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:39:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.