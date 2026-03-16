Japonya, Petrol Rezervlerini Piyasaya Sürecek

Japonya, Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarikinde yarattığı endişeleri hafifletmek amacıyla rezervlerinden petrolü piyasaya sürmeye başladı.

Kyodo ajansının haberine göre, ilk etapta özel sektörün elinde bulunan 15 günlük petrol rezervi piyasaya sunulurken, hükümetin kontrolündeki bir aylık rezerv de takip edilecek.

Hükümet, petrol rafinerileri ve ticari şirketler için zorunlu 70 günlük rezerv tutma süresini 55 güne indirerek mevcut stokların kullanılmasına imkan tanıyacak.

Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle Japonya'nın ham petrol ithalatının mart sonundan itibaren önemli ölçüde azalmasının beklendiğini belirterek, serbest bırakılan petrolün piyasaya sorunsuz aktarılması için çalışmalar yürütüleceğini aktardı.

Japonya'nın 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 470 milyon varil petrol rezervi bulunuyor. Bu, ülkenin 254 günlük iç tüketimine denk geliyor.

Başbakan Takaiçi Sanae, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, hükümetin petrol rezervlerinden yaklaşık 80 milyon varil kullanmayı planladığını, bunun ülke tarihindeki en büyük rezerv açılımı olacağını ve 2011'deki depremden sonra açılan miktarın 1,8 katı olduğunu söylemişti.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, 11 Mart'ta, üye ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.