JLR 4 bin kişilik istihdam azaltacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JLR 4 bin kişilik istihdam azaltacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankası beklentileriyle haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı; Stoxx Europe 600 yatay kalırken, Almanya ve İngiltere endeksleri düştü, Fransa ve İtalya endeksleri yükseldi.

Avrupa borsaları, yatırımcıların jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilere odaklandığı haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, 649,9 puanla yatay seyretti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 azalarak 10.822,13, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 26.006,53 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 artarak 8.306,15, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 yükselişle 52.229,57 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 1,163 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, ABD-İran gerilimi ve bunun enerji fiyatları üzerindeki etkileri yatırımcıların odağında yer aldı. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, enflasyon görünümü ve merkez bankalarının gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler de piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

ABD piyasalarının İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olması nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacimleri de görece düşük seyretti.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nin ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, eylül ayında yükselişini üst üste beşinci aya taşıyarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya'da sanayi üretimi, temmuz ayında piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,1 geriledi.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), maliyetlerini azaltma planı kapsamında gelecek iki yılda yaklaşık 4 bin kişilik istihdam azaltımına gidileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Grönland'da dijital bağlantı, temiz enerji ve kritik ham madde alanlarını desteklemek üzere 200 milyon avroluk yatırım paketini duyurdu.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, İngiltere, Ekonomi, Almanya, İtalya, Fransa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi JLR 4 bin kişilik istihdam azaltacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren görüntü Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı
Endonezya’da çarşı alevlere teslim oldu 6’sı çocuk 11 ölü Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü
Gyirong’daki heyelanda can kaybı 43’e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kayseri’deki liseye mektup İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı 8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
Vatandaşa kan kusturmuşlardı Sonunda yakayı ele verdiler Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 11:52:51. #7.13#
SON DAKİKA: JLR 4 bin kişilik istihdam azaltacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement