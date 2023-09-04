JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti - Son Dakika

JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

Son Güncelleme: 04.09.2023 17:41

Dünyaca ünlü banka ABD'li banka JP Morgan, ağustos ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti. Dev banka yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 62'den yüzde 65'e çıkarırken, yüzde 35 olan yıl sonu faiz tahmininde de yukarı yönlü risk olduğunu belirtti. JP Morgan 2024 için faiz tahminini yüzde 40'tan 45'e çıkardı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 9,09 artarken, yıllık bazda yüzde 58,94'e yükseldi. Bu gelişme sonrası ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti. Dev bankanın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65'e, faiz tahmini ise yüzde 45'e çıktı.

ENFLASYONDA ZİRVE İÇİN MAYIS 2024'Ü İŞARET ETTİLER

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, beklentilerin üzerinde gelen ağustos enflasyon verisinin ardından Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 62'den yüzde 65'e çıkardı. JP Morgan ayrıca Türkiye'de enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin etti.

FAİZ BEKLENTİSİNİ DE YÜKSELTTİLER

JP Morgan, Türkiye için yüzde 35 olan yıl sonu politika faizi tahmini yukarı yönlü revize etti. Türkiye için yüzde 35 olan yıl sonu politika faizi tahmininde yukarı yönlü risk gören banka, 2024 yılı için politika faizi beklentisini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkardı.

"TÜFE DEZENFLASYON SÜRECİNİN UZADIĞINA İŞARET EDİYOR"

JP Morgan analisti Fatih Akçelik müşterilerine gönderdiği araştırma notunda, "Ağustos TÜFE'si dezenflasyon sürecinin uzadığına işaret ediyor. Enflasyonun kalıcı olmasını beklediğimiz için, Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra enflasyonist baskıları ele almak için daha fazla parasal sıkılaştırma öngörüyoruz." dedi.

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Son Dakika Ekonomi JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti - Son Dakika
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