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Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün - Son Dakika

Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün

19.01.2022 07:51

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde ekonomi, salgın ve terörle mücadele olacak. Kur ve fiyatlardaki dalgalanmanın yanı sıra Kur Korumalı TL mevduat programı, bireysel emekliliğe yüzde 5 zam gibi birçok enstrümanın sonuçlarının değerlendirileceği Kabine'de 70 binin üzerine çıkan vaka sayıları sonrası salgının geriletilmesi için atılması gereken adımlar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştirdi. Başbakan Edi Rama ile bir araya gelen ve Arnavutluk için inşa edilen 522 deprem konutunun teslimatını yapan Erdoğan'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ile Balkan coğrafyasındaki gelişmeler masaya yatırıldı ve yakın iş birliği kapsamında yeni anlaşmalara imza atıldı.

ERDOĞAN ARNAVUTLUK DÖNÜŞÜ KRİTİK TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDECEK

Kritik ziyaretin ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ise Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Milyonların çıkacak kararları merakla beklediği toplantının gündeminde ekonomi, salgın ve terörle mücadele olmak üzere 3 önemli konu başlığı bulunuyor.

KDV DÜZENLEMESİ DE MASADA

Ekonomi alanında kur ve fiyatlardaki dalgalanmayla mücadelenin görüşüleceği Kabine'de, hayata geçirilen enstrümanların sonuçları değerlendirilecek. Kur Korumalı TL mevduatı programı, bireysel emekliliğin yüzde 5 artırımı gibi birçok enstrüman hayata geçirilmişti, bu enstrümanların piyasaya etkisi toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca Ankara'da konuşulan KDV düzenlemesi, KDV sisteminin sadeleştirilmesine yürütülen çalışmalar ve bu sistemin bütçeye etkileri de Kabine'nin ekonomi gündemi arasında olacak.

70 BİNİ BULAN VAKA SAYILARI SONRASI YENİ TEDBİRLER Mİ GELİYOR?

Salgın gündemi de oldukça önemli. 70 binlere ulaşan vaka sayıları sonrasında yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, salgının geriletilmesi için atılacak adımların neler olacağı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masaya gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİNİ ORTADAN KALDIRACAK ADIMLAR ATILACAK

Terörle mücadele ayrı bir başlık olarak Kabine'nin gündemine gelecek. Terör operasyonları devam ederken, yaklaşan bahar aylarıyla birlikte terör örgütünün kırsaldaki hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin atılacak adımlar ve yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündeminde olacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ekonomi, Kabine, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün - Son Dakika
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