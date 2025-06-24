Kabuklu Su Ürünleri Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kabuklu Su Ürünleri Eğitimi Başladı

24.06.2025 15:32
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FAO ve Tarım Bakanlığı'nın işbirliğiyle Balıkesir'de çift kabuklu ürünler için eğitim çalıştayı düzenlendi.

Balıkesir'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yapılan "Kabuklu Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kapasite Gelişiminin Desteklenmesi" projesi kapsamında eğitim çalıştayı düzenlendi.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyoteknoloji Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, Enstitü Müdürü Kerim Kılınç'ın çalışmalar hakkında yaptığı sunumun ardından yaptığı konuşmada, dünya genelinde su ürünlerinde balıktan sonra en fazla yetiştirilen ürünün çift kabuklular olduğunu söyledi.

Çift kabuklu üretiminin küresel düzeyde çok ciddi ekonomik getirisinin olduğunu vurgulayan Akbaş, "Ülkemiz de bu durumdan payını almalıdır. Çift kabuklu türler sadece üretim değeri taşımıyor, aynı zamanda çevre dostu biyolojik özellikleriyle de dikkati çekiyor. Bu anlamda özellikle Marmara'yı dikkate aldığımızda ekosistem sağlığı açısından da ciddi katkısı var." diye konuştu.

Akbaş, Türkiye'de son yıllarda özellikle Akdeniz midyesi ve Avrupa istiridyesine yönelik ciddi yatırımcı ilgisinin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu bizi çok memnun ediyor. Genel müdürlük olarak bu alandaki potansiyelin değerlendirilmesi ve sektörel gelişimin ilerlemesi amacıyla destek mekanizmalarını uygulamaya alıyoruz. Midyeyi yeniden desteklemeye aldık. 2010'lu yıllarda çok düşük olan midye üretimi şu anda 60 tesise ve 70 bin tonlara ulaşmış durumdayız. Fiili olarak da 10 bin ton civarında ciddi üretimimiz var fakat bu yeterli değil, artırmamız lazım. Akdeniz midyesiyle ilgili üreticilerimiz hazine faizi indirimi destekli kredilerden avantajlı şekilde yararlanabiliyor. Çift kabuklu ürünlerinin altyapılarının güçlendirilmesini, üretim tekniklerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok stratejik buluyoruz."

Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Erdinç Veske, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemir, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ile araştırmacılar ve üreticiler katıldı.

Etkinlik, konuşmaların ardından yabancı eğitmenlerin de katıldığı eğitim programıyla devam etti.

Kaynak: AA

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