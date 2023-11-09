Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalarda kur korumalı mevduat (KKM) hacmi geçen hafta 86,2 milyar TL'lik düşüş kaydetti. KKM hacmi 3 Kasım ile biten haftada 2 trilyon 921 milyar TL'ye geriledi.
KKM'de 3 trilyon liranın altındaki seviye en son 7 Temmuz ile biten haftada görülmüştü. Böylece, KKM'de düşüş serisi 11. haftaya yükseldi.
KKM hacmi önceki hafta ise (27 Ekim ile biten haftada) 62,2 milyar TL'lik düşüş kaydetmişti. Ekim ayı boyunca 295 milyar lira gerileyen KKM birikimleri böylece kasım ayına da 86 milyar lira gerileyerek başladı.
Son Dakika › Ekonomi › Kaçan kaçana! Kur korumalı mevduatta rekor düşüş - Son Dakika