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Kaçan kaçana! Kur korumalı mevduatta rekor düşüş - Son Dakika

Kaçan kaçana! Kur korumalı mevduatta rekor düşüş

09.11.2023 16:05  - Güncelleme: 16:09

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında geçtiğimiz hafta 86,2 milyar TL düşüş oldu. Böylece KKM hesaplarındaki para temmuz ayından sonra ilk kez 3 trilyon liranın altına indi. Böylece KKM'de düşüş serisi 11. haftaya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalarda kur korumalı mevduat (KKM) hacmi geçen hafta 86,2 milyar TL'lik düşüş kaydetti. KKM hacmi 3 Kasım ile biten haftada 2 trilyon 921 milyar TL'ye geriledi.

11 HAFTADIR DÜŞÜYOR

KKM'de 3 trilyon liranın altındaki seviye en son 7 Temmuz ile biten haftada görülmüştü. Böylece, KKM'de düşüş serisi 11. haftaya yükseldi.

GEÇEN HAFTA 62 MİLYAR TL AZALMIŞTI

KKM hacmi önceki hafta ise (27 Ekim ile biten haftada) 62,2 milyar TL'lik düşüş kaydetmişti. Ekim ayı boyunca 295 milyar lira gerileyen KKM birikimleri böylece kasım ayına da 86 milyar lira gerileyerek başladı.

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaçan kaçana! Kur korumalı mevduatta rekor düşüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçan kaçana! Kur korumalı mevduatta rekor düşüş - Son Dakika
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