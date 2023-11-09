Kaçan kaçana! Kur korumalı mevduatta rekor düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalarda kur korumalı mevduat (KKM) hacmi geçen hafta 86,2 milyar TL'lik düşüş kaydetti. KKM hacmi 3 Kasım ile biten haftada 2 trilyon 921 milyar TL'ye geriledi.

11 HAFTADIR DÜŞÜYOR

KKM'de 3 trilyon liranın altındaki seviye en son 7 Temmuz ile biten haftada görülmüştü. Böylece, KKM'de düşüş serisi 11. haftaya yükseldi.

GEÇEN HAFTA 62 MİLYAR TL AZALMIŞTI

KKM hacmi önceki hafta ise (27 Ekim ile biten haftada) 62,2 milyar TL'lik düşüş kaydetmişti. Ekim ayı boyunca 295 milyar lira gerileyen KKM birikimleri böylece kasım ayına da 86 milyar lira gerileyerek başladı.