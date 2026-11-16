Kacır, COP31'de ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı'nı duyurdu - Son Dakika
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Kacır, COP31'de ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı'nı duyurdu

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Bakan Kacır, Antalya'daki COP31'de ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı'nın emisyon azaltımı potansiyeli olan erken ve ticari ölçekli projeleri destekleyeceğini açıkladı. Program, düşük karbonlu projelerin yatırıma hazırlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı'nın, emisyon azaltımı sağlama potansiyeline sahip, erken aşamadaki ve ticari ölçekli projeleri destekleyeceğini belirtti.

Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı Mutabakat Zaptı imza töreni yapıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, programla sanayinin mevcut üretim kabiliyetlerinin uluslararası uzmanlıkla buluşturulacağını ve ticari açıdan uygulanabilir, düşük karbonlu projelerin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'nin COP31'in ev sahipliği ve dönem başkanlığında somut yatırım ve kalıcı sanayi dönüşümünün hedeflendiğini aktaran Kacır, "Mission Possible Partnership" ile yürütülen işbirliğinin, bu doğrultuda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kacır, söz konusu işbirliğiyle yeni yatırımların önünün açılmasını, ileri temiz teknolojilerin sanayi ölçeğinde kullanımının yaygınlaştırılmasını ve Türkiye'nin küresel temiz sanayi ekonomisindeki üretim merkezi konumunun güçlendirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birinin sanayi sektörü kaynaklı olduğuna işaret eden Kacır, emisyon azaltımı için ileri temiz teknolojilerin benimsenmesi, düşük karbonlu enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması ve imalat süreçlerinin modernize edilmesi yoluyla sanayi üretiminin köklü biçimde dönüştürülmesi gerektiğini anlattı.

Kacır, sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik sektörel yol haritaları hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu unsurların sağlıklı şekilde değerlendirilmesi, sektöre özgü önceliklerin belirlenmesi ve düşük karbonlu üretime yönelik gerçekçi yol haritalarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliğimiz kapsamında demir-çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerine yönelik düşük karbonlu yol haritalarını tamamladık. Cam, seramik, döküm ve kimya sektörlerinde ise benzer çalışmalar devam etmektedir. Bu yol haritaları, sektörlerimizin karşı karşıya olduğu teknolojik seçenekleri, yatırım ihtiyaçlarını ve emisyon azaltım senaryolarını ortaya koymaktadır. Söz konusu çalışmalardan elde edilen bulgular, artık sanayide karbonsuzlaşma yatırımlarının ilerletilmesi için sağlam bir temel oluşturmaktadır."

Kacır, özellikle emisyon yoğun sektörlerde teknolojik dönüşümün somut yatırımlara dönüştürülmesinin yüksek maliyet, teknoloji, altyapı ve enerjiye erişim gibi önemli zorluklar içerdiğini, bu sürecin kamu, sanayi, teknoloji ve finans kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı, sanayi kuruluşlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışarak önemli ölçüde emisyon azaltımı sağlama potansiyeline sahip, erken aşamadaki ve ticari ölçekli projeleri belirleyecek ve destekleyecek. Program, bu projelerin ilerlemesini engelleyen belirli sorunların çözümüne odaklanacak. Uygulanabilir çözümler geliştirmek amacıyla sanayi liderlerini, teknoloji sağlayıcılarını, potansiyel müşterileri, finans kuruluşlarını ve kamu otoritelerini bir araya getirecek. Bu projelerin ticari uygulanabilirliğini ve yatırıma hazırlık düzeyini güçlendirerek özel sermayenin projelere yönelmesine katkı sağlayacak ve nihai yatırım kararlarına doğru ilerlemeyi hızlandıracak. Aynı zamanda Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu proje portföyünü de güçlendirerek erken aşamadaki umut vadeden girişimlerin, platformun teknik destek ve potansiyel finansman imkanlarından yararlanabilecek olgunluk düzeyine ulaşmasına yardımcı olacak. Tüm paydaşlarımızı bu girişimde aktif rol almaya ve sanayi üretimini dönüştürme kapasitesine sahip iddialı projeleri ilerletmek üzere birlikte çalışmaya davet ediyorum."

Kacır, yatırımları hayata geçirmek için politika desteği ve işbirliğini sürdüreceklerini, COP31'de kurulan ortaklıkları kalıcı sanayi yatırımlarına ve teknolojik gelişime dönüştürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiAntalyaTürkiyeEnerjiCOP31ÇevreSon Dakika

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