Kacır, COP31'de UNIDO Genel Direktörü Müller ile yeşil ve dijital dönüşümü görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Genel Direktörü Gerd Müller ile görüşmesinde, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki ortak projelerin ele alındığını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) marjında Müller ile bir araya geldiklerini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında ortak projelerimizi ele aldık. Türkiye olarak, teknoloji ve yatırımlarla desteklenen, fırsat eşitliğini ve adil paylaşımı esas alan kapsayıcı bir kalkınma anlayışı ile ortaklıklarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."