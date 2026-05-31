Kadın Çiftçilere Tarımsal Eğitim

31.05.2026 09:41
Erzurum'da 27 kadın çiftçi, tarımsal yenilikler için Erzincan Enstitüsünü ziyaret etti.

Erzurum'da 27 kadın çiftçi, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün misafiri oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve kadın odaklı yaygınlaştırılması amacıyla Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan Erzurum'da Kırmızılahana ve Kereviz Yetiştiriciliğinin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi. Teknik geziye 27 kadın çiftçi katıldı. Çiftçilere Enstitü Müdürü Samet Karataş, konu uzmanları, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Zehra Refayeli ve Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Çelik eşlik etti. Gezi kapsamında, Enstitüye ait Ar-Ge Bahçeleri, Seralar, Arazi Gen Bankası, Islah arazileri, Endemik Bitki Bahçesi, Ters Lale Koleksiyon Bahçesi ve ilde yeni hizmete açılan organize sera bölgesi ile Turistik Ergan Dağı gezildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

