Kadın Girişimciler İçin 400 Bin TL Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimciler İçin 400 Bin TL Destek

Kadın Girişimciler İçin 400 Bin TL Destek

GEKA, 2024 Yenilikçi Kadın Girişimci Destek Programı'nı ilan etti, kadınlara 400 bin TL destek verecek.

11.11.2024 11:04
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetler yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2024 yılı Yenilikçi Kadın Girişimci Destek Programı'nı ilan etti. Programa başvuru yapıp genel şartları sağlayan girişimcilere 400 bin TL'ye kadar destek verilecek.

Güney Ege Bölgesinde, kadınların yenilik, teknoloji ve yenilikçi temelli girişimlerinin desteklenmesi amacıyla kadın girişimcilere yönelik ilan edilen "2024 Yılı Yenilikçi Kadın Girişimci Destek Programı 11 Kasım 2024 tarihinde Ajansın internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu. Toplam bütçesi 4 milyon TL olan program kapsamında yeni ürünlerin geliştirilmesi veya üretilmesi, yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi veya kullanılması, yeni hizmet deneyimleri ve çözümleri oluşturulması ile yenilikçi pazarlama yöntemleri kullanılması öncelikli konular olarak belirlendi.

400 bin TL'ye kadar destek verilecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş kadın adayların başvuru yapabileceği program kapsamında uygun şartları sağlayan projelere asgari 100 bin TL azami 400 bin TL'ye kadar proje desteği sağlanacak. "2024 Yılı Yenilikçi Kadın Girişimci Destek Programı"na başvuru yapacak adaylar, başvuru formu ve eklerini programın son başvuru tarihi olan 9 Ocak 2025 Perşembe günü saat 17: 00'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden doldurarak süreci tamamlayacaklar. Taahhütname belgesini ise en geç 10 Ocak 2025 Cuma günü saat 17: 00'a kadar Ajansa iletecekler.

Program kapsamında önümüzdeki tarihlerde potansiyel başvuru adaylarına yönelik Aydın, Denizli ve Muğla'da bilgilendirme toplantıları ve proje yazma eğitimleri de düzenlenecek. "2024 Yılı Yenilikçi Kadın Girişimci Destek Programı" hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı ile düzenlenecek toplantı ve eğitimlere yönelik takvime Ajansın internet sitesinden ulaşılabilir. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler İçin 400 Bin TL Destek - Son Dakika

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