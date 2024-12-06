Kadın Girişimciler İçin Alışveriş Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın Girişimciler İçin Alışveriş Şenliği

Kadın Girişimciler İçin Alışveriş Şenliği

Samsunspor ve Güçlü Kadınlar Platformu, kadın girişimcileri destekleyen şenlik düzenledi.

06.12.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Kulübü Derneği ile Güçlü Kadınlar Platformu iş birliğiyle organize edilen ve kadın girişimcileri destekleyen 'Alışveriş Şenliği'nin açılışı gerçekleşti.

Bir otelde düzenlenen Alışveriş Şenliği ile girişimci kadınlar ürettikleri giyim, yiyecek, takı ve aksesuarlardan oluşan ürünlerini sergileme ve satabilme fırsatı buldu. Şenliğin açılışına Samsunspor futbolcuları Zeki Yavru, Soner Aydoğdu, Okan Kocuk, Marius Mouandilmadji, Nany Dimata da katıldı. Futbolcular stantları gezerek fotoğraf çektirdi, taraftarlara imza dağıttı.

"El ettiğimiz gelirleri sosyal proje olarak kullanıyoruz"

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Arzu Uslu, "Bu şenlik, kadın girişimcileri destekleyen bir projedir. Senede 2 sefer yapıyoruz. El ettiğimiz gelirleri sosyal proje olarak kullanıyoruz. Bu sene Atakum'da bir devlet okulunun özel eğitim sınıfını yaptırdık. Daha öncesinde Hatay'da deprem bölgesinde bir futbol sahası yaptırdık. Kış ayında çocukları bot, mont ve forma gönderdik. Projede sadece Samsun kadınları var. Bununla gurur duyuyorum" dedi.

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen ise "Samsunspor Kulübü Derneği ve Samsun Güçlü Kadınlar Platformu'nun geleneksel hale gelen bu ortaklaşa düzenlendiği bu açılış hem Samsun'un sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkıda bulunmak hem de el emeği ile yapılmış ürünlerin ticari anlamda kullanılmasını sağlayacak bir çalışma olduğu için Samsunspor Kulübü olarak burada bulunaktan mutluyuz. Bu projeyi başından sonuna kadar destekliyoruz. Kadınlarımızın öncülüğünde yapılan bu çalışmanın artarak ilgi görmesi hepimizi mutlu ediyor. Umarım yıllardır gelişerek büyüyen bu platformun çalışmaları Samsun'un kültürüne, ticaretine ve kadınların güçlü olmasına katkı sağlar" diye konuştu.

Samsunspor Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Güçlü Kadınlar Platformu ile birlikte düzenlediği 'Alışveriş Şenliği', 6-7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsunspor, Alışveriş, Ekonomi, Futbol, samsun, Kültür, Kadın, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler İçin Alışveriş Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:37 HTŞ’nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya’dan gelen güçler var HTŞ'nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya'dan gelen güçler var
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
20:59 Suriye’deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti Suriye'deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti
20:45 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Dursun Özbek’e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
20:11 Yılancı Osman yılanlarını Zabıta’nın üstüne saldı Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 15:45:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciler İçin Alışveriş Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.