Kadın Girişimciler İçin Güçlendirme Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kadın Girişimciler İçin Güçlendirme Projesi Başladı

12.02.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da başlatılan proje, kadın ihracatçıların kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Türk iş kadınlarının dış ticaretteki varlığını güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Uluslararası Ticarette Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi", İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikle yolculuğuna başladı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER) işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Türkiye genelinde kadın ihracatçıların kapasitesini artırmayı hedefliyor.

TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatın 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolar ile rekor kırdığını belirterek, ihracatın sürdürülebilir şekilde artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kılıçkaya, kadın ihracatçılar ve kadın girişimciler başta olmak üzere ihracatın büyütülmesine yönelik altyapı oluşturduklarını ve bu alanda çeşitli destekler sunduklarını ifade etti.

İhracatın her aşamasına destek veren bir mekanizma oluşturduklarını vurgulayan Kılıçkaya, araştırmadan markalaşmaya, fuar desteklerinden tasarıma, pazar araştırmasından markalaşmaya kadar ihracatın tüm alanlarında destek sağladıklarını belirtti.

Geçen yıl bu kapsamda 33 milyar TL destek kullandırıldığını aktaran Kılıçkaya, yaklaşık 25 bin ihracatçının bu desteklerden faydalandığını kaydetti.

Bu yıl için ayrılan bütçenin artırıldığını da vurgulayan Kılıçkaya, bütçenin 33 milyar TL'sinin mal ihracatı desteklerine ayrıldığını ifade etti.

"Kadınımızı daha güçlü şekilde iş dünyasına dahil etmek istiyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye'nin ihracat potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmak için birçok çalışma yürüttüklerinin altını çizerek, süreçte kadınların rolüne değindi.

Gültepe, "Kadınlarımız bugün üretimde, ihracatta, girişimcilikte ve liderlikte Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. TİM olarak daha fazla kadınımızı daha güçlü şekilde iş dünyasına dahil etmek istiyoruz." dedi.

"Uluslararası Ticarette Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi"nin yanı sıra kadın girişimcilere sunulan destek ve teşviklere de değinen Gültepe, şu ifadeleri kullandı:"

"Yaklaşık bir yıl önce, kadın girişimcilerimize ilave avantajlar sağlayan TİM WINGS projemizi başlattık. Proje kapsamında Türk Standartları Enstitüsü ile önemli bir işbirliğine imza atarak Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni oluşturduk. Yönetimi ve mülkiyeti kadın girişimcilerde olan işletmeler bu belgeyi almaya hak kazanıyor. 30 Ocak itibarıyla 100'e yakın firmamız bu belgeyi almaya hak kazandı ve 44 firmamız belgeyi aktif olarak kullanıyor. Belgeye sahip firmalarımız, Eximbank ve İGE AŞ işbirliğiyle sağlanan özel finansman ve teminat imkanlarına erişebiliyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın Yurt Dışı Pazar Araştırması desteklerinde sunulan ilave avantajlardan da yararlanabiliyorlar."

"Kadınların iş gücüne katılım oranı arttıkça ekonomiler güçleniyor"

UKODER Başkanı Çiğdem Ağdağ da konuşmasında projenin tasarım aşamasında yalnızca yerel ihtiyaçlara değil, küresel ticaretin yönüne de baktıklarını söyledi.

Ağdağ, "Cenevre'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü Toplantıları'nda edindiğimiz vizyon ve uluslararası ticaret güncemindeki başlıklar eğitimin kurgulanma sürecinde bize önemli bir perspektif sundu." dedi.

"Kadın Gücüyle Kalkınma Projesi"nin de bu uluslararası birikimin bir yansıması olduğunu ifade eden Ağdağ, şöyle devam etti."

"Biz bu projeyi kadınlara, yalnızca bugünün dış icaretine değil, dış icaretin yarınına da hazırlamaya hedefliyoruz. Süreçte en önemli unsur bu dönüşüme hazırlıklı insan kaynağıdır. Kadınların iş gücüne katılım oranı arttıkça ekonomilerin güçlendiğini biliyoruz. Türkiye'de bu oran yaklaşık yüzde 35 seviyesinde. Bu oran yükseldikçe üretim, istihdam ve ihracat kapasitesi de elbette artacaktır."

Projenin üç aşamadan oluştuğunu belirten Ağdağ, ilk etapta yedi bölgede girişimci kadınlar ve kadın profesyonellere yönelik yüz yüze eğitimler düzenleneceğini, ikinci aşamada bu programların uzmanlar tarafından verilecek çevrim içi eğitimlerle destekleneceğini, üçüncü aşamada ise eğitim alan kadınların gönüllü kadın gümrük müşavirleriyle eşleştirilerek altı ay boyunca danışmanlık desteği alacağı, bu kapsamda 40 gönüllünün projede yer alacağını söyledi.

Proje, kadın girişimcilerin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor

Bu arada eğitim, danışmanlık, yeşil dönüşüm ve dijital ticaret başlıklarında destek sunan proje, kadın girişimcilerin küresel rekabet gücünü artırmayı ve yerel üretimi uluslararası pazarlara taşımayı amaçlıyor.

Beş kıtada, 30 ülkede 3 binden fazla kadın girişimciyi kapsayan ve UKODER ekosistemi üzerinden yürütülecek çalışma, Tekirdağ, Aydın, Gaziantep, Mersin, Konya, Trabzon ve Erzurum olmak üzere yedi stratejik ilde kadın ihracatçıların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Küresel ticaretin yeşil mutabakat, karbon düzenlemeleri ve dijitalleşme ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemde başlatılan proje, sürdürülebilir üretim, karbon ayak izi uyumu, dijital tedarik zinciri ve uluslararası mevzuat alanlarında kapsamlı bir dönüşüm süreci sunuyor.

"Güçlü Kadın, Güçlü Ticaret" mottosuyla yürütülen çalışma, kadınların ihracat değer zincirinin tüm aşamalarında daha etkin rol almasını planlanıyor."

Kaynak: AA

İstanbul, Türk İş, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler İçin Güçlendirme Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum
RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da
Kanbolat Görkem Arslan’ın cenaze töreni programı belli oldu Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni programı belli oldu
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
TFF’den Fenerbahçe’nin Asensio talebine ret TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:35
Arda Güler’i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 13:10:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciler İçin Güçlendirme Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.