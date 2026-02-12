Kadın Girişimciler İçin Güçlendirme Projesi Başladı

Türk iş kadınlarının dış ticaretteki varlığını güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Uluslararası Ticarette Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi", İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikle yolculuğuna başladı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER) işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Türkiye genelinde kadın ihracatçıların kapasitesini artırmayı hedefliyor.

TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatın 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolar ile rekor kırdığını belirterek, ihracatın sürdürülebilir şekilde artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kılıçkaya, kadın ihracatçılar ve kadın girişimciler başta olmak üzere ihracatın büyütülmesine yönelik altyapı oluşturduklarını ve bu alanda çeşitli destekler sunduklarını ifade etti.

İhracatın her aşamasına destek veren bir mekanizma oluşturduklarını vurgulayan Kılıçkaya, araştırmadan markalaşmaya, fuar desteklerinden tasarıma, pazar araştırmasından markalaşmaya kadar ihracatın tüm alanlarında destek sağladıklarını belirtti.

Geçen yıl bu kapsamda 33 milyar TL destek kullandırıldığını aktaran Kılıçkaya, yaklaşık 25 bin ihracatçının bu desteklerden faydalandığını kaydetti.

Bu yıl için ayrılan bütçenin artırıldığını da vurgulayan Kılıçkaya, bütçenin 33 milyar TL'sinin mal ihracatı desteklerine ayrıldığını ifade etti.

"Kadınımızı daha güçlü şekilde iş dünyasına dahil etmek istiyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye'nin ihracat potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmak için birçok çalışma yürüttüklerinin altını çizerek, süreçte kadınların rolüne değindi.

Gültepe, "Kadınlarımız bugün üretimde, ihracatta, girişimcilikte ve liderlikte Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. TİM olarak daha fazla kadınımızı daha güçlü şekilde iş dünyasına dahil etmek istiyoruz." dedi.

"Uluslararası Ticarette Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi"nin yanı sıra kadın girişimcilere sunulan destek ve teşviklere de değinen Gültepe, şu ifadeleri kullandı:"

"Yaklaşık bir yıl önce, kadın girişimcilerimize ilave avantajlar sağlayan TİM WINGS projemizi başlattık. Proje kapsamında Türk Standartları Enstitüsü ile önemli bir işbirliğine imza atarak Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni oluşturduk. Yönetimi ve mülkiyeti kadın girişimcilerde olan işletmeler bu belgeyi almaya hak kazanıyor. 30 Ocak itibarıyla 100'e yakın firmamız bu belgeyi almaya hak kazandı ve 44 firmamız belgeyi aktif olarak kullanıyor. Belgeye sahip firmalarımız, Eximbank ve İGE AŞ işbirliğiyle sağlanan özel finansman ve teminat imkanlarına erişebiliyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın Yurt Dışı Pazar Araştırması desteklerinde sunulan ilave avantajlardan da yararlanabiliyorlar."

"Kadınların iş gücüne katılım oranı arttıkça ekonomiler güçleniyor"

UKODER Başkanı Çiğdem Ağdağ da konuşmasında projenin tasarım aşamasında yalnızca yerel ihtiyaçlara değil, küresel ticaretin yönüne de baktıklarını söyledi.

Ağdağ, "Cenevre'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü Toplantıları'nda edindiğimiz vizyon ve uluslararası ticaret güncemindeki başlıklar eğitimin kurgulanma sürecinde bize önemli bir perspektif sundu." dedi.

"Kadın Gücüyle Kalkınma Projesi"nin de bu uluslararası birikimin bir yansıması olduğunu ifade eden Ağdağ, şöyle devam etti."

"Biz bu projeyi kadınlara, yalnızca bugünün dış icaretine değil, dış icaretin yarınına da hazırlamaya hedefliyoruz. Süreçte en önemli unsur bu dönüşüme hazırlıklı insan kaynağıdır. Kadınların iş gücüne katılım oranı arttıkça ekonomilerin güçlendiğini biliyoruz. Türkiye'de bu oran yaklaşık yüzde 35 seviyesinde. Bu oran yükseldikçe üretim, istihdam ve ihracat kapasitesi de elbette artacaktır."

Projenin üç aşamadan oluştuğunu belirten Ağdağ, ilk etapta yedi bölgede girişimci kadınlar ve kadın profesyonellere yönelik yüz yüze eğitimler düzenleneceğini, ikinci aşamada bu programların uzmanlar tarafından verilecek çevrim içi eğitimlerle destekleneceğini, üçüncü aşamada ise eğitim alan kadınların gönüllü kadın gümrük müşavirleriyle eşleştirilerek altı ay boyunca danışmanlık desteği alacağı, bu kapsamda 40 gönüllünün projede yer alacağını söyledi.

Proje, kadın girişimcilerin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor

Bu arada eğitim, danışmanlık, yeşil dönüşüm ve dijital ticaret başlıklarında destek sunan proje, kadın girişimcilerin küresel rekabet gücünü artırmayı ve yerel üretimi uluslararası pazarlara taşımayı amaçlıyor.

Beş kıtada, 30 ülkede 3 binden fazla kadın girişimciyi kapsayan ve UKODER ekosistemi üzerinden yürütülecek çalışma, Tekirdağ, Aydın, Gaziantep, Mersin, Konya, Trabzon ve Erzurum olmak üzere yedi stratejik ilde kadın ihracatçıların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Küresel ticaretin yeşil mutabakat, karbon düzenlemeleri ve dijitalleşme ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemde başlatılan proje, sürdürülebilir üretim, karbon ayak izi uyumu, dijital tedarik zinciri ve uluslararası mevzuat alanlarında kapsamlı bir dönüşüm süreci sunuyor.

"Güçlü Kadın, Güçlü Ticaret" mottosuyla yürütülen çalışma, kadınların ihracat değer zincirinin tüm aşamalarında daha etkin rol almasını planlanıyor."