Kadın Girişimciler İçin Üretim Etkinliği

Kadın Girişimciler İçin Üretim Etkinliği
07.03.2026 17:45
Gaziantep'te kadınların el emeği ürünleri satışa sunuldu, ekonomik katılım teşvik ediliyor.

Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Ekonomide Üretime Katılan Eller" projesi satış günleri etkinliği başladı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB Gaziantep KGK) iş birliğinde düzenlenen etkinlik SANKO Park AVM'de başladı.

Etkinlikte, kadınların ev ortamında büyük emekle hazırladıkları el işi ürünlerin daha geniş kitlelerle buluşturulması ve kadınların üretime katılımının teşvik edilmesi, ekonomik hayatta daha görünür olması hedefleniyor.

Hatay ve Kilis gibi depremden etkilenen illerden gelen kadın girişimcilerin de yer aldığı etkinlikte bakır işçiliğinden çeyizlik ürünlere, cam işlemeden bebek örgü kıyafetlerine, amigurumiden el işleme çanta, mum ve sabuna kadar pek çok el emeği ürün sergilenip satıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in üretim kültürü güçlü bir şehir ve bu gücün önemli bir parçasını da kadınlarımızın emeği oluşturuyor. Ev ortamında ortaya çıkan el emeği ürünlerin bu tür organizasyonlarla ekonomiye kazandırılması hem kadınlarımızın gelir elde etmesine hem de yerel üretimin desteklenmesine katkı sağlıyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak kadınların üretimde ve girişimcilikte daha aktif rol almasını önemsiyor, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemeye devam ediyoruz."

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ise bu projeyle ev hanımlarına ulaşmak ve onların sahip oldukları yetenekleri ekonomik değere dönüştürmelerine destek olmak istediklerini ifade etti.

Kadınların ev ekonomisinden başlayarak ticari hayata uzanan yolculuklarına destek olmayı hedefleyen etkinlik yarın saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

