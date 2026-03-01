Kadın Girişimcilerde Artış - Son Dakika
Kadın Girişimcilerde Artış

01.03.2026 17:26
Ocak 2026'da Türkiye'de kadın girişimci sayısı 2,337'e, oranı ise %16,7'ye yükseldi.

Türkiye'de kurulan limited şirketlerde kadın girişimci sayısı Ocak 2026'da 2 bin 337, oranı ise yüzde 16,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bu yılın ocak ayına ilişkin kadın ve genç girişimci istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kadın girişimcilerin sayısı anonim şirketlerde 240'ı bulurken, kadın ortakların tüm ortaklara oranı yüzde 14,1 olarak belirlendi.

Ocak 2026'da kurulan limited şirketlerde kadın girişimci sayısı 2 bin 337 olurken, oranı ise yüzde 16,7 olarak gerçekleşti. Bu oran kooperatiflerde yüzde 26,4'ü bulurken, gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 14,2'si kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Söz konusu ayda kurulan 989 anonim şirketin 197'sinde kadın girişimci yer alırken, kadın girişimci bulunan anonim şirket oranı yüzde 19,9 oldu. Aynı dönemde kurulan 10 bin 126 limited şirketin 2 bin 94'ünde kadın girişimcinin olduğu görüldü. Kurulan limited şirketlerin yüzde 20,7'sinde kadın girişimci yer aldı.

Limited şirketlerdeki girişimcilerin yüzde 45,1'i 35 yaş altı

Kurulan anonim şirketlerde kadın girişimcilerin sermaye payı yüzde 17,8 olurken, bu oran limited şirketlerde yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.

Ocak 2026'da kurulan 989 anonim şirketin 177'sinde kadın yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi. Böylece kurulan anonim şirketlerin yüzde 17,9'unda, kadın girişimci yer almış oldu. Aynı dönemde kurulan 117 kooperatifin 39'unda kadın yönetim kurulu üyesi görev alırken, kooperatiflerdeki kadın yönetim kurulu üyesi oranı ise yüzde 33,3 olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak ayında kurulan limited şirketlerin yüzde 18,3'ünde kadın temsilci yer aldı. Bu ayda kurulan 989 anonim şirketin 168'inde kadın temsilci görev alırken, oranı ise yüzde 17 oldu. Aynı dönemde kurulan 10 bin 126 limited şirketin, 1855'inde kadın temsilci görevlendirildi. Kurulan 117 kooperatifin ise 37'sinde kadın temsilci bulunduğu görüldü.

Ocak 2026'da kurulan limited şirketlerdeki girişimcilerin yüzde 45,1'inin 35 yaşın altında olduğu kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda, kurulan şirket türüne göre ortakların yaş dağılımı incelendiğinde, anonim şirket ortaklarının yüzde 31,3'ünü 35-44 yaş, limited şirketlerde yüzde 32,3'ünü 25-34 yaş, kooperatiflerde yüzde 28,4'ünü 35-44 yaş ve gerçek kişi ticari işletmelerde ise yüzde 30'unu 25-34 yaş aralığı oluşturdu.

